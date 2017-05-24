В сеть утекли детали Mario + Rabbids Kingdom Battle

Слухи, связанные с Ubisoft, имеют свойство подтверждаться. Подтвердились и рассказы о проекте, объединяющем вселенные Raving Rabbids и Mario. Кролеги, наряженные под принцессу Пич, Марио, Луиджи и, почему-то, Йоши, будут соседствовать со своими прототипами из Грибного королевства в «безумном экшен-приключении» Mario + Rabbids Kingdom Battle.
Что занятно: официального анонса игры до сих пор не состоялось. Вместо него в сеть утекла подборка картинок с перечислением особенностей проекта. Таких как «Неожиданный анонс в июне», что теперь выглядит особенно комично. Но, помимо этого, обещаны:
- Около 20 часов геймплея.
- Кооператив на 2 игроков за одной системой.
- 4 мира, доступных для исследования и поиска секретов.
- 7 видов врагов, 1 полубосс и 1 босс на каждый мир.
- 8 персонажей с разными стилями боя.
- Пошаговые сражения, которые будут занимать 65% игры.
- Прокачиваемое вооружение — Марио впервые возьмёт в руки ствол. Который он, судя по дизайну, сорвал с хладного трупа Мегамэна.
- Юмор, самопародирование и феминизм: принцесса Пич будет сражаться на равных с парнями.
Игра создаётся на движке Snowdrop, лежащем в основе The Division и South Park: The Fractured but Whole. Разработкой занимаются парижская и миланская студии Ubisoft. Выйдет Mario + Rabbids Kingdom Battle в августе или сентябре этого года эксклюзивно на Nintendo Switch.