В сеть утекли детали Mario + Rabbids Kingdom Battle

Слухи, связанные с Ubisoft, имеют свойство подтверждаться. Подтвердились и рассказы о проекте, объединяющем вселенные Raving Rabbids и Mario. Кролеги, наряженные под принцессу Пич, Марио, Луиджи и, почему-то, Йоши, будут соседствовать со своими прототипами из Грибного королевства в «безумном экшен-приключении» Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Что занятно: официального анонса игры до сих пор не состоялось. Вместо него в сеть утекла подборка картинок с перечислением особенностей проекта. Таких как «Неожиданный анонс в июне», что теперь выглядит особенно комично. Но, помимо этого, обещаны:

Около 20 часов геймплея.

Кооператив на 2 игроков за одной системой.

4 мира, доступных для исследования и поиска секретов.

7 видов врагов, 1 полубосс и 1 босс на каждый мир.

8 персонажей с разными стилями боя.

Пошаговые сражения, которые будут занимать 65% игры.

Прокачиваемое вооружение — Марио впервые возьмёт в руки ствол. Который он, судя по дизайну, сорвал с хладного трупа Мегамэна.

Юмор, самопародирование и феминизм: принцесса Пич будет сражаться на равных с парнями.

Игра создаётся на движке Snowdrop, лежащем в основе The Division и South Park: The Fractured but Whole. Разработкой занимаются парижская и миланская студии Ubisoft. Выйдет Mario + Rabbids Kingdom Battle в августе или сентябре этого года эксклюзивно на Nintendo Switch.