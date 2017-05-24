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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:

В сеть утекли детали Mario + Rabbids Kingdom Battle

Слухи, связанные с Ubisoft, имеют свойство подтверждаться. Подтвердились и рассказы о проекте, объединяющем вселенные Raving Rabbids и Mario. Кролеги, наряженные под принцессу Пич, Марио, Луиджи и, почему-то, Йоши, будут соседствовать со своими прототипами из Грибного королевства в «безумном экшен-приключении» Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Что занятно: официального анонса игры до сих пор не состоялось. Вместо него в сеть утекла подборка картинок с перечислением особенностей проекта. Таких как «Неожиданный анонс в июне», что теперь выглядит особенно комично. Но, помимо этого, обещаны:

  • Около 20 часов геймплея.
  • Кооператив на 2 игроков за одной системой.
  • 4 мира, доступных для исследования и поиска секретов.
  • 7 видов врагов, 1 полубосс и 1 босс на каждый мир.
  • 8 персонажей с разными стилями боя.
  • Пошаговые сражения, которые будут занимать 65% игры.
  • Прокачиваемое вооружение — Марио впервые возьмёт в руки ствол. Который он, судя по дизайну, сорвал с хладного трупа Мегамэна.
  • Юмор, самопародирование и феминизм: принцесса Пич будет сражаться на равных с парнями.

Игра создаётся на движке Snowdrop, лежащем в основе The Division и South Park: The Fractured but Whole. Разработкой занимаются парижская и миланская студии Ubisoft. Выйдет Mario + Rabbids Kingdom Battle в августе или сентябре этого года эксклюзивно на Nintendo Switch.

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Темы
 
Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo Switch)
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