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КИНО
 
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«Т-34» — тизер и постер

Военно-приключенческий боевик «Т-34» режиссёра-сценариста Алексея Сидорова («Бригада», «Бой с тенью») обзавёлся первыми тизером и постером. Кинокартина входит в когорту современных военных драм, повествующих о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

В 1941 году младший лейтенант Ивушкин вступает в танковую дуэль с нацистским асом Ягером, сумев в одиночку разбить дюжину немецких машин. Однако поединок ещё не окончен — судьба ещё раз сводит двух непримиримых врагов в 1944-м на танковом полигоне Ордруф. Военнопленный Ивушкин планирует дерзкий побег — на легендарной «тридцатьчетвёрке» главный герой вновь вступит в бой с Ягером и его «Пантерами».

В фильме снимаются Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Никита Кукушкин, Пётр Скворцов, Семён Трескунов и другие.

Картина выйдет в отечественный прокат в следующем году.

 
 

И постер:

Постеры фильма «Т-34»
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Темы
 
Видео Т-34
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