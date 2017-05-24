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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс продолжения аниме «Дерёвня»

На дополнительной обложке вышедшего вчера одиннадцатого тома комедийной манги «Дерёвня» (Non Non Biyori) было объявлено, что в разработке находится новая её аниме-адаптация не объявленного пока формата. Ранее манга уже получила двухсезонную экранизацию и пару OVA от студии Silver Link.

Действие разворачивается в глухой японской деревне. Деревня настолько глухая, что до ближайшего книжного магазина ехать 20 минут на велосипеде, до видеопроката – десять остановок на электричке, периодическая пресса добирается сюда с двухдневным опозданием, а в местной школе всего пятеро учеников, причем все разных возрастов, но вынуждены учиться в одном классе. Одна из них, младшеклассница Хотару Ичидзё, недавно вместе с родителями переехала из Токио и теперь пытается адаптироваться к неспешной сельской жизни. Её новые одноклассники – три девушки, Нацуми, Комари и Ренге, и один парень – Сугуру, старший брат Комари и Нацуми.

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Дерёвня (Non Non Biyori)
 8 августа 2013 годаСельские сценаристки 2 сентября 2013 годаВторой трейлер Non Non Biyori 23 июня 2015 годаТретий трейлер аниме «Дерёвня снова»
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