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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс короткометражки «Илион и Каллисия»
Промо-арт аниме «Илион и Каллисия»

На стартующем 4 июня фестивале Short Shorts Film Festival & Asia состоится премьера первой анимационной 3DCG-короткометражки режиссёра анимации «Акиры» и постановщика «Фантастических детей» Такащи Накамуры под названием «Илион и Каллисия» (Ylion and Callysia). Накамура написал сценарий, создал дизайны, нарисовал раскадровки и срежиссировал короткий фэнтезийный фильм на студии Shirogumi Inc.

История разворачивается вокруг брата Илиона и сестры Каллисии. Однажды, из-за того, что их отец попытался поймать единорога, Каллисия была похищена духами. Десять лет спустя, повзрослевший Илион стал могучим воином и, получив от короля меч из рога единорога, он отправился в висящий в воздухе сад, где обитают мифические копытные...

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Илион и Каллисия (Ylion and Callysia)
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Подкасты
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