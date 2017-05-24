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Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.moetron.commoca-news.net Прямая ссылка на новость:

«Со своим смартфоном в параллельном мире» — сэйю и трейлер

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni) объявил имена сэйю, который будут озвучивать персонажей стартующего 11 июля сериала.

Сэйю
Тоя Мочизуки Кацуми Фукухара
Эльзе Шилеска Майя Учида Ики Хиёри в «Норагами», Рикка Таканащи в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить»
Ринзе Шилеска Юи Фукуо Рика Хаясе в «Девушках, путешествующих во времени», Юика Акицуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура»
Яэ Коконое Чинацу Акасаки Щинка Нибутани в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить», Эрнеста Кунэ в «Войне Астериска: Академгородоке на воде»
Юмина Элнеа Белфаст Марика Коно Рин Кохана в «Это сэйю!», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
Сузи Элнеа Ортлинде Нанами Ямащита Нанами Хисами в «Просыпайтесь, девчонки!», Чифую Химеки в «Супербитвах в повседневности»
Лин Сумире Уесака Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки во «Флотской коллекции»
Кохаку Юки Кайда Ехидна в «Мече королевы»

Авторы
Режиссёр Такеюки Янасе «Секрет Химе», «Юный дух горячего источника Хаконе-чан»
Сценарист Нацуко Такахащи «Граф Монтекристо», «Внук Нурарихёна»
Дизайнер персонажей Тощихиде Масудате «Роза Папиллон»
Второй дизайнер персонажей Масахиро Секигучи
Третий дизайнер персонажей Мияко Нищида «Радужные дни»
Студия Production Reed

Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло: в него попала молния, и он погиб. Но после смерти он попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и пообещал, что в качестве извинения позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбрал собственный смартфон с условием, что его функции можно будет использовать даже в другом мире. Так начались его приключения…

 
 
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Видео Со своим смартфоном в параллельном мире (Isesuma)
 24 мартаАнонс аниме «Со своим смартфоном в параллельном мире»
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