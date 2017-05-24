«Со своим смартфоном в параллельном мире» — сэйю и трейлер

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni) объявил имена сэйю, который будут озвучивать персонажей стартующего 11 июля сериала.
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Сэйю
|Тоя Мочизуки
|Кацуми Фукухара
|Эльзе Шилеска
|Майя Учида
|Ики Хиёри в «Норагами», Рикка Таканащи в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить»
|Ринзе Шилеска
|Юи Фукуо
|Рика Хаясе в «Девушках, путешествующих во времени», Юика Акицуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура»
|Яэ Коконое
|Чинацу Акасаки
|Щинка Нибутани в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить», Эрнеста Кунэ в «Войне Астериска: Академгородоке на воде»
|Юмина Элнеа Белфаст
|Марика Коно
|Рин Кохана в «Это сэйю!», Ханаби Тенка в «Пинг-понге и девушках»
|Сузи Элнеа Ортлинде
|Нанами Ямащита
|Нанами Хисами в «Просыпайтесь, девчонки!», Чифую Химеки в «Супербитвах в повседневности»
|Лин
|Сумире Уесака
|Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки во «Флотской коллекции»
|Кохаку
|Юки Кайда
|Ехидна в «Мече королевы»
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Авторы
|Режиссёр
|Такеюки Янасе
|«Секрет Химе», «Юный дух горячего источника Хаконе-чан»
|Сценарист
|Нацуко Такахащи
|«Граф Монтекристо», «Внук Нурарихёна»
|Дизайнер персонажей
|Тощихиде Масудате
|«Роза Папиллон»
|Второй дизайнер персонажей
|Масахиро Секигучи
|Третий дизайнер персонажей
|Мияко Нищида
|«Радужные дни»
|Студия
|Production Reed
Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло: в него попала молния, и он погиб. Но после смерти он попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и пообещал, что в качестве извинения позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбрал собственный смартфон с условием, что его функции можно будет использовать даже в другом мире. Так начались его приключения…