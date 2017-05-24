«Со своим смартфоном в параллельном мире» — сэйю и трейлер

Официальный сайт телевизионной экранизации ранобе «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni) объявил имена сэйю, который будут озвучивать персонажей стартующего 11 июля сериала.

Парню по имени Тоя Мочизуки не повезло: в него попала молния, и он погиб. Но после смерти он попал не в ад или рай, а прямиком к Богу, который сообщил ему, что он умер просто по ошибке, и пообещал, что в качестве извинения позволит Тое перенестись в параллельный фэнтези-мир, взяв с собой один предмет из прошлой жизни. Недолго думая, парень выбрал собственный смартфон с условием, что его функции можно будет использовать даже в другом мире. Так начались его приключения…