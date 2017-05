Gwent: The Witcher Card Game — начало открытого бета-теста

Самостоятельная версия коллекционной карточной игры из The Witcher 3: Wild Hunt, именуемая Gwent: The Witcher Card Game, перешла в стадию открытого бета-тестирования. Отныне все желающие могут прогуляться по ссылке, зарегистрироваться и сразиться с соперниками со всего мира. Что до старожилов, прошедших с проектом через закрытый тест, то их прогресс стёрли (и правильно — надо же было хоть немного уравновесить поле боя), но выдали им в качестве награды копию The Witcher 2: Assassins of Kings.

А ещё мы предлагаем всем посмотреть пару роликов. CG-трейлер:

Геймплейный трейлер: