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Gwent: The Witcher Card Game — начало открытого бета-теста

Самостоятельная версия коллекционной карточной игры из The Witcher 3: Wild Hunt, именуемая Gwent: The Witcher Card Game, перешла в стадию открытого бета-тестирования. Отныне все желающие могут прогуляться по ссылке, зарегистрироваться и сразиться с соперниками со всего мира. Что до старожилов, прошедших с проектом через закрытый тест, то их прогресс стёрли (и правильно — надо же было хоть немного уравновесить поле боя), но выдали им в качестве награды копию The Witcher 2: Assassins of Kings.

А ещё мы предлагаем всем посмотреть пару роликов. CG-трейлер:

 
 

Геймплейный трейлер:

 
 
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Видео Гвинт: Ведьмак. Карточная игра (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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