Найден режиссёр для женского спин-оффа вселенной Человека-паука

Студия Sony не умеет наслаждаться успехом (даже кратковременным). Не успели люди со сдержанным одобрением встретить новость о том, что роль Венома в сольном фильме сыграет Том Харди, а кино снимет Рубен Флейшер, как нам напомнили о другом проекте. Да, ещё одна лента из расширенного мира героев и злодеев Человека-паука без Человека-паука.

Называется художественная картина Silver and Black и снимает её режиссёр Джина Принс Байтвуд («Тайная жизнь пчёл»). В сценарии сперва отметились Лиза Джой (сериал «Мир Дикого Запада»), а потом — Крис Йост («Тор: Рагнарёк»).

Главные герои повествования — Серебряная соболь и Чёрная кошка. Серебряная соболь — наёмница, которая управляет компанией по поиску и отлову военных преступников. В комиксах в разное время была врагом и союзником Человека-паука. Чёрная кошка (она же — Фелиция Харди) — воровка с акробатическим уклоном, с долгой и запутанной романтической связью с Питером Паркером.

Не сильно увлекательный анонс главного постановщика можно было подсластить, назвав имена исполнительниц главных ролей, но не сегодня. Хотя съёмки Silver and Black должны начаться этой осенью, так что актрисы уже должны быть на примете.