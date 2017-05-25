Кабельный канал HBO подарил пятый сезон «Кремниевой долине» — комедийный сериал Майка Джаджа, Джона Альтшулера и Дэйва Крински вернётся в эфир следующей весной.

Это история о друзьях и коллегах айтишниках из знаменитой Кремниевой долины — родины высокотехнологических стартапов, открытий и гениальных идей. Ребята уже не первый год трудятся над тем, чтобы их разработки наконец получили всеобщее признание и начали приносить им желанные миллионы долларов, однако путь главных героев к заветной мечте тернист и невероятно извилист.

В пятом сезоне «Кремниевой долины» к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вуд, Аманда Крю, Кристофер Эван Уэлш и Сьюзан Крайер. Исполнительными продюсерами помимо Джаджа выступают Алек Берг, Майкл Ротенберг и Том Лассалли.

Вдобавок на седьмой сезон продлена политическая комедия Армандо Иануччи «Вице-президент» с Джулией Луис-Дрейфус в главной роли.