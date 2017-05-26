Коротко об аниме: Чудеса и империи

К касту сериала «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) присоединились Сома Сайто (Тацуми в «Убийце Акаме») и Масащи Эбара (Аластор в «Огнеглазой Щане»), которые озвучат Лорена Ди Луку (загадочный гений, который помогает Хираге в расследованиях, снабжая его информацией и необходимыми вещами) и архиепископа Сола (благочестивый начальник Хираги и Роберто, один из немногих ныне живущих, принимавших участие в обряде экзорцизма).

Сериал «Сервамп» (Servamp) заполучит продолжение неназванного формата.

Полнометражка «Сумерки» (Hakubo) заполучила ещё одну сэйю — Сору Амамию (Ассейлум в «Альдноа.Зеро»).

25 ноября в продажу поступит седьмой том манги «Макиавеллизм вооружённой девушки» (Busō Shōjo Machiavellism), а вместе с ним — Blu-ray с OVA-эпизодом.

Франчайз «Признания исполнительного комитета», включающий в себя две аниме-полнометражки, получит ещё и телевизионный спешал, о котором пока ничего не известно.

Состав сэйю полнометражки «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana) пополнил Рюноске Камики (Таки Тачибана в «Твоём имени»). Он озвучит персонажа по имени Питер.

Второй сезон сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару» (Tōken Ranbu: Hanamaru) стартует в январе 2018-го.