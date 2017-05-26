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Коротко об аниме: Чудеса и империи

  • К касту сериала «Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) присоединились Сома Сайто (Тацуми в «Убийце Акаме») и Масащи Эбара (Аластор в «Огнеглазой Щане»), которые озвучат Лорена Ди Луку (загадочный гений, который помогает Хираге в расследованиях, снабжая его информацией и необходимыми вещами) и архиепископа Сола (благочестивый начальник Хираги и Роберто, один из немногих ныне живущих, принимавших участие в обряде экзорцизма).

  • Сериал «Сервамп» (Servamp) заполучит продолжение неназванного формата.

  • Полнометражка «Сумерки» (Hakubo) заполучила ещё одну сэйю — Сору Амамию (Ассейлум в «Альдноа.Зеро»).

  • 25 ноября в продажу поступит седьмой том манги «Макиавеллизм вооружённой девушки» (Busō Shōjo Machiavellism), а вместе с ним — Blu-ray с OVA-эпизодом.

  • Франчайз «Признания исполнительного комитета», включающий в себя две аниме-полнометражки, получит ещё и телевизионный спешал, о котором пока ничего не известно.

  • Состав сэйю полнометражки «Мэри и ведьмин цветок» (Mary to Majo no Hana) пополнил Рюноске Камики (Таки Тачибана в «Твоём имени»). Он озвучит персонажа по имени Питер.

  • Второй сезон сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару» (Tōken Ranbu: Hanamaru) стартует в январе 2018-го.

  • Сериал «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) получил двух новых актёров озвучания: Такую Сато (Цезарь Цеппели в «Безумных приключениях ДжоДжо») и Ёко Хикасу (Мио в «Кейоне»), которые сыграют Ибрагима и Сару. Сам сериал стартует 7 июля.

  • Экранизация юрийной драматически-романтической манги «Цитрус» (Citrus) будет телесериалом.

  • Популярный детский франчайз «Мистические часы» (Yōkai Watch) заполучит четвёртую полнометражку грядущей зимой.

  • У сериала «Новая игра 2» (New Game!!) обновление команды сэйю: Ариса Судзуки, Хитоми Овада (Сана в «Алисе и Дзоуроку»), Манака Ивами (Айра Миямото в «Луна прекрасна») и Каори Надзука (Нанналли в «Коде Гиасс»). Они озвучат Момидзи Мочидзуки, Цубаме Наруми, Хотару Хощикаву и Вако Кристину Ямато.

  • Франчайз «Меч королевы» получит новую аниме-адаптацию под названием «Меч королевы: Безграничные» (Queen's Blade Unlimited), где обещают новый сюжет и редизайн персонажей, в результате которого они должны стать «клёвыми и сексапильными».

  • Сериал «Супружеская пара и алкоголь» (Osake wa Fuufu ni Natte Kara) будет делать студия Creators in Pack, а значит, с большой долей вероятности, аниме будет состоять из серий-пятиминуток.

  • К составу сэйю аниме «Сказания о Конохане» (Konohana Kitan) подключилась Юко Оно, которая подарит голос персонажу по имени Юдзу.

  • 5 июля в продажу поступит седьмой диск Blu-ray/DVD-издания сериала «91 день» (91 Days), который будет содержать 13-й эпизод, не выходивший в эфир. В эпизоде будет три истории из прошлого и настоящего семьи Ванетти.

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Ватиканские исследователи чудес (Vatican Kiseki Chōsakan) Сумерки (Hakubo) Макиавеллизм вооружённой девушки (Busō Shōjo Machiavellism) Мэри и ведьмин цветок (Mary to Majo no Hana) Дикая пляска мечей: Ханамару 2 (Tōken Ranbu: Hanamaru 2) Империя Альтаир (Shōkoku no Altair) Цитрус (Citrus) Новая игра 2 (New Game!!) Меч королевы: Безграничные (Queen's Blade Unlimited) Супружеская пара и алкоголь (Osake wa Fuufu ni Natte Kara) Сказания о Конохане (Konohana Kitan) 91 день (91 Days)
 17 маяКоротко об аниме: Актёры и танки
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