Режиссёр «Полного расколбаса» снимет детских «Джетсонов»

Анимационная лента от студии Warner Bros. Pictures «Джетсоны» обзавелась режиссёром. Конрад Вернон снял «Шрека 2», «Мадагаскар 3» и «Полный расколбас». Последний собрал в прокате $ 140 млн и стал самым коммерческим успешным мультфильмом с рейтингом R за всё время.

Ранее Warner Bros. Pictures хотела снять полнометражную экранизацию, к проекту в разное время пристраивали потенциальных постановщиков (Роберта Родригеса и Адама Шенкмана). Но потом в студии одумались и сохранили оригинальный формат.

«Джетсоны» — это семья, состоящая из папы Джорджа, жены Джейн, дочери Джуди, сына Элроя, собаки Астро и робота Роузи. Вместе они были костяком научно-фантастического мультипликационного ситкома студии «Ханна-Барбера». Проще говоря, «Флинстоуны» в будущем.

Мультсериал транслировали в 60-х годах на канале ABC. Действие разворачивалось в будущем (примерно через сто лет после выхода первых серий). Сюжет рассказывал об утопичном мире, в котором большую часть работы делали машины. Джордж Джетсон работал в компании «Космические Шестерёнки Спейсли», где три часа в день нажимал одну кнопку. В оригинале присутствовал закадровый смех.

В 2015 году Мэтт Либерман написал сценарий.