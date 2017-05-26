 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 162: Лучший сценарий на свете Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon Square Enix продаёт IO Interactive
2
КИНО
 
Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Полного расколбаса» снимет детских «Джетсонов»

Анимационная лента от студии Warner Bros. Pictures «Джетсоны» обзавелась режиссёром. Конрад Вернон снял «Шрека 2», «Мадагаскар 3» и «Полный расколбас». Последний собрал в прокате $ 140 млн и стал самым коммерческим успешным мультфильмом с рейтингом R за всё время.

Ранее Warner Bros. Pictures хотела снять полнометражную экранизацию, к проекту в разное время пристраивали потенциальных постановщиков (Роберта Родригеса и Адама Шенкмана). Но потом в студии одумались и сохранили оригинальный формат.

«Джетсоны» — это семья, состоящая из папы Джорджа, жены Джейн, дочери Джуди, сына Элроя, собаки Астро и робота Роузи. Вместе они были костяком научно-фантастического мультипликационного ситкома студии «Ханна-Барбера». Проще говоря, «Флинстоуны» в будущем.

Мультсериал транслировали в 60-х годах на канале ABC. Действие разворачивалось в будущем (примерно через сто лет после выхода первых серий). Сюжет рассказывал об утопичном мире, в котором большую часть работы делали машины. Джордж Джетсон работал в компании «Космические Шестерёнки Спейсли», где три часа в день нажимал одну кнопку. В оригинале присутствовал закадровый смех.

В 2015 году Мэтт Либерман написал сценарий.

2 Обсудить
Темы
 
Джетсоны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Тизер без цензуры фильма «Неоновый демон»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики
 
Варварская вселенная Конана
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 45: «Дэдпул»
 
«Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 199: Обезьяны-коллаборационисты
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика