«Первая гяру» — сэйю

Июльский выпуск журнала Monthly Shounen Ace объявил дополненный состав сэйю десятисерийной (плюс OVA) телевизионной экранизации манги «Первая гяру» (Hajimete no Gal), выход которой намечен на июль этого года.
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Сэйю
|Дзюничи Хащиба
|Щинтаро Асанума
|Безымянный главный герой в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами», Такатощи Цуда в «Коллегах по студсовету»
|Юкана Ямэ
|Юки Нагаку
|Ичиго Моэсаки в «Это сэйю!», Алиса Ахокайнен в «Видах Акибы»
|Ранко Хондзё
|Эри Китамура
|Эми Каващима в «Торадоре», Мики Саяка в «Волшебнице Мадоке Магике»
|Юи Кащии
|Аяна Такетацу
|Адзуса Накано в «Кейоне», Кирино Косака в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
|Щидзуне Фудзиноки
|Юи Огура
|Хината Хакамада в «Бас-кет-бол!», Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке»
|Щинпей Сакамото
|Тощиюки Тоёнага
|Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Юри Кацуки в «Юрие на льду»
|Кейго Ищида
|Кендзи Акабане
|Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
|Минору Кобаякава
|Минору Щираищи
|Танигучи в «Меланхолии Харухи Судзумии», Минору Щираищи в «Счастливой звезде»
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Авторы
|Режиссёр, дизайнер персонажей
|Хироюки Фурукава
|«Моя жена — президент студсовета!», «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
|Сценарист
|Момосе Юичиро
|Композитор
|Ящикин
|«Аниме-тренировки XX»
|Студия
|NAZ
Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…