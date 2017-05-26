«Первая гяру» — сэйю

Июльский выпуск журнала Monthly Shounen Ace объявил дополненный состав сэйю десятисерийной (плюс OVA) телевизионной экранизации манги «Первая гяру» (Hajimete no Gal), выход которой намечен на июль этого года.

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…