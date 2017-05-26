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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Первая гяру» — сэйю

Июльский выпуск журнала Monthly Shounen Ace объявил дополненный состав сэйю десятисерийной (плюс OVA) телевизионной экранизации манги «Первая гяру» (Hajimete no Gal), выход которой намечен на июль этого года.

Сэйю
Дзюничи Хащиба Щинтаро Асанума Безымянный главный герой в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами», Такатощи Цуда в «Коллегах по студсовету»
Юкана Ямэ Юки Нагаку Ичиго Моэсаки в «Это сэйю!», Алиса Ахокайнен в «Видах Акибы»
Ранко Хондзё Эри Китамура Эми Каващима в «Торадоре», Мики Саяка в «Волшебнице Мадоке Магике»
Юи Кащии Аяна Такетацу Адзуса Накано в «Кейоне», Кирино Косака в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Щидзуне Фудзиноки Юи Огура Хината Хакамада в «Бас-кет-бол!», Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке»
Щинпей Сакамото Тощиюки Тоёнага Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Юри Кацуки в «Юрие на льду»
Кейго Ищида Кендзи Акабане Продюсер в «Идолмастере», Ясуо Нанбу в «Космическом линкоре „Ямато“ 2199»
Минору Кобаякава Минору Щираищи Танигучи в «Меланхолии Харухи Судзумии», Минору Щираищи в «Счастливой звезде»

Авторы
Режиссёр, дизайнер персонажей Хироюки Фурукава «Моя жена — президент студсовета!», «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
Сценарист Момосе Юичиро
Композитор Ящикин «Аниме-тренировки XX»
Студия NAZ

Старшеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по плану Дзюничи…

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Первая гяру (Hajimete no Gal)
 28 февраля«Первая гяру» — авторы и дата выхода 8 апреля«Первая гяру» — сэйю и трейлер
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