«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — тизер, сэйю и дата выхода

На официальном сайте оригинального полнометражного фильма студии Madhouse «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai) появился первый тизер фильма, в котором назвали его дату выхода в японский прокат — 25 августа этого года, а также дополнение к касту в лице трёх сэйю.

Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.