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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — тизер, сэйю и дата выхода
Постеры аниме «Хочу, чтобы твой голос достиг меня»

На официальном сайте оригинального полнометражного фильма студии Madhouse «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai) появился первый тизер фильма, в котором назвали его дату выхода в японский прокат — 25 августа этого года, а также дополнение к касту в лице трёх сэйю.

Сэйю
Щидзука Добащи Момоне Ивабучи
Каеде Тацунокучи Юки Танака
Ю Хамасука Масако Иино
Нагиса Юкиаи Мина Катахира
Аяме Накахара Мицухо Камбе
Бивакодзи Отоха Хитоми Судзуки
Щион Ядзава Судзуко Мимори Химико в «Бтум», Уми Сонода в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“»
Дайго Коюруги Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Масаки Кавабукуро Тацухиса Сузуки Юдзи Сакамото в «Дураке, тестах и призванных существах», Макото Тачибана в «Воле»
Бабушка Нагисы Масако Нозава Сон Гоку в «Жемчуг дракона Z», Китаро в «Щелкунчике Китаро»

Авторы
Режиссёр Наоюки Итоу «Верховный владыка»
Сценарист Манабу Ищикава «Квартет Сакуры: Песня цветов»
Автор оригинального дизайна персонажей Тощинао Аоки
Дизайнер персонажей Ая Такано «Кафе „У Белого медведя“», «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
Композитор Акито Мацуда «Звук! Эуфониум», «По ту сторону стекла»
Студия Madhouse

Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.

 
 
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Видео Хочу, чтобы твой голос достиг меня (Kimi no Koe o Todoketai)
 15 мая«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — сэйю и синопсис 7 мая 2016 годаMadhouse готовит новую полнометражку
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