«Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — тизер, сэйю и дата выхода

На официальном сайте оригинального полнометражного фильма студии Madhouse «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» (Kimi no Koe o Todoketai) появился первый тизер фильма, в котором назвали его дату выхода в японский прокат — 25 августа этого года, а также дополнение к касту в лице трёх сэйю.
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Сэйю
|Щидзука Добащи
|Момоне Ивабучи
|Каеде Тацунокучи
|Юки Танака
|Ю Хамасука
|Масако Иино
|Нагиса Юкиаи
|Мина Катахира
|Аяме Накахара
|Мицухо Камбе
|Бивакодзи Отоха
|Хитоми Судзуки
|Щион Ядзава
|Судзуко Мимори
|Химико в «Бтум», Уми Сонода в «Любовь вживую! Проект „Школьный идол“»
|Дайго Коюруги
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
|Масаки Кавабукуро
|Тацухиса Сузуки
|Юдзи Сакамото в «Дураке, тестах и призванных существах», Макото Тачибана в «Воле»
|Бабушка Нагисы
|Масако Нозава
|Сон Гоку в «Жемчуг дракона Z», Китаро в «Щелкунчике Китаро»
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Авторы
|Режиссёр
|Наоюки Итоу
|«Верховный владыка»
|Сценарист
|Манабу Ищикава
|«Квартет Сакуры: Песня цветов»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Тощинао Аоки
|Дизайнер персонажей
|Ая Такано
|«Кафе „У Белого медведя“», «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»
|Композитор
|Акито Мацуда
|«Звук! Эуфониум», «По ту сторону стекла»
|Студия
|Madhouse
Сюжет отражает тревоги, противоречия и мечты старшеклассниц из Сёнана, прибрежного региона в префектуре Канагава, что к югу от Токио. Нагиса — обычная девочка, которая переживает из-за того, что никак не может найти своё будущее призвание. Однажды она находит маленькую заброшенную FM-радиостанцию. Повинуясь внезапному порыву, она включает её и выходит в эфир, как настоящий диджей. И неожиданно её слова находят отклик у слушателей.