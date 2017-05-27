«Садистская смесь» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной экранизации ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S) раскрыл авторский состав выходящего в октябре сериала.
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Авторы
|Режиссёр
|Рёдзи Масуяма
|эпизоды «Идолмастера»
|Сценарист
|Го Заппа
|«Несравненная принцесса любви», «Хроники клуба бездельников»
|Дизайнер персонажей
|Ёске Окуда
|«Кролика заказывали?»
|Студия
|A-1 Pictures
История рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой работнице кафе на неполный рабочий день по имени Маика достаётся роль, правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.