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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Садистская смесь» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной экранизации ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S) раскрыл авторский состав выходящего в октябре сериала.

Авторы
Режиссёр Рёдзи Масуяма эпизоды «Идолмастера»
Сценарист Го Заппа «Несравненная принцесса любви», «Хроники клуба бездельников»
Дизайнер персонажей Ёске Окуда «Кролика заказывали?»
Студия A-1 Pictures

История рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой работнице кафе на неполный рабочий день по имени Маика достаётся роль, правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.

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Темы
 
Садистская смесь (Blend S)
 25 маяАнонс аниме «Садистская смесь»
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