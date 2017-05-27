«Садистская смесь» — авторский состав

Официальный сайт телевизионной экранизации ёнкомы «Садистская смесь» (Blend S) раскрыл авторский состав выходящего в октябре сериала.

История рассказывает о своеобразном мэйд-кафе, где обслуживающему персоналу предписаны определённые роли (вроде «цундере» или «младшей сестрёнки»), которые они должны отыгрывать, будучи с клиентами. Вот и новой работнице кафе на неполный рабочий день по имени Маика достаётся роль, правда, не совсем обычная: по заданию начальства она должна отыгрывать… суперсадистку! Теперь ей приходится усердно трудиться на работе, попутно достигая вершин в своей новой ипостаси.