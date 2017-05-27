Анонс аниме «Просто потому»

Иногда первоапрельские розыгрыши в японской анимационной индустрии на самом деле оказываются анонсами реально существующих аниме, намеренно выдаваемые за шутку. Одним из таких «розыгрышей» стал раскрытый в июльском выпуске журнала Megami оригинальный проект, ранее известный как «Первоапрельское аниме», но теперь получивший реальное название — «Просто потому» (Just Because). Формат аниме, дата его выхода и содержание на данный момент неизвестны, но журнал анонсировал его авторский состав.