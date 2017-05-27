Анонс аниме «Просто потому»

Иногда первоапрельские розыгрыши в японской анимационной индустрии на самом деле оказываются анонсами реально существующих аниме, намеренно выдаваемые за шутку. Одним из таких «розыгрышей» стал раскрытый в июльском выпуске журнала Megami оригинальный проект, ранее известный как «Первоапрельское аниме», но теперь получивший реальное название — «Просто потому» (Just Because). Формат аниме, дата его выхода и содержание на данный момент неизвестны, но журнал анонсировал его авторский состав.
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Авторы
|Режиссёр
|Ацущи Кобаящи
|эпизоды «Девушек и танков», «Генщикен: Второй сезон»
|Сценарист
|Хадзиме Камощида
|«Девушка-зверушка из Сакурасо», эпизоды «Мобильного доспеха Гандам: Сирот железной крови»
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Химура Кисеки
|«Тавава по понедельникам»
|Дизайнер персонажей
|Хироюки Ёщии
|«Тавава по понедельникам»
|Студия
|PINE JAM