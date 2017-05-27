Кабельный телеканал History заказал съёмки 10-серийного первого сезона фантастической драмы «Синяя книга» от оскароносного кинорежиссёра Роберта Земекиса (фильмы «Форрест Гамп», «Назад в будущее»), которая поведает о сверхсекретных правительственных расследованиях, связанных с наблюдениями за НЛО, неоднократно появлявшимися в небе над страной в середине прошлого века.

Первый сезон расскажет о докторе Дж. Аллене Хайнеке — блестящем профессоре колледжа, завербованном ВВС США для исследования паранормальных явлений, произошедших в 50-х и 60-х годах, многие из которых так и не нашли вразумительного объяснения. Каждый эпизод будет основан на реальном деле и приправлен изрядной долей теоретических умозаключений и подлинных исторических фактов.

Создателем и сценаристом сериала выступит Дэвид О’Лири. В исполнительных продюсерах помимо Земекиса числятся коллеги по «Союзникам» и «Прогулке» Джек Рэпк и Джеки Ливайн. Производственный процесс берёт на себя A+E Studios совместно с Compari Entertainment.