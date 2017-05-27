 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Объявлена дата выхода Far Cry 5 Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Ноль кадров в секунду. Выпуск 162: Лучший сценарий на свете Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Роберт Земекис готовит сериал про НЛО для канала History

Кабельный телеканал History заказал съёмки 10-серийного первого сезона фантастической драмы «Синяя книга» от оскароносного кинорежиссёра Роберта Земекиса (фильмы «Форрест Гамп», «Назад в будущее»), которая поведает о сверхсекретных правительственных расследованиях, связанных с наблюдениями за НЛО, неоднократно появлявшимися в небе над страной в середине прошлого века.

Первый сезон расскажет о докторе Дж. Аллене Хайнеке — блестящем профессоре колледжа, завербованном ВВС США для исследования паранормальных явлений, произошедших в 50-х и 60-х годах, многие из которых так и не нашли вразумительного объяснения. Каждый эпизод будет основан на реальном деле и приправлен изрядной долей теоретических умозаключений и подлинных исторических фактов.

Создателем и сценаристом сериала выступит Дэвид О’Лири. В исполнительных продюсерах помимо Земекиса числятся коллеги по «Союзникам» и «Прогулке» Джек Рэпк и Джеки Ливайн. Производственный процесс берёт на себя A+E Studios совместно с Compari Entertainment.

1 Обсудить
Темы
 
Синяя книга
 20 январяЗвезда «Викингов» Трэвис Фиммел сыграет Уайатта Эрпа в новом сериале от History
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Два анонса финального трейлера фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
 
Аниме Новое аниме осени 2015 года
 
Кино Промо-ролик фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом»
 
КиноИгры «Защитники» Сарика добрались и до VR
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика