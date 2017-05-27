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«Озарк» — тизер

Потоковый сервис Netflix поделился тизером остросюжетной драмы «Озарк» с Джейсоном Бейтманом и Лорой Линни в главных ролях. Первый сезон сериала станет доступен для просмотра 21 июля.

Финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман) вместе с женой Вэнди (Линни) и детьми перебираются из престижного предместья Чикаго в туристический городок штата Миссури в окрестностях крупного известнякового плато Озарк. Столь поспешно сменить место жительства главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить финансовое положение семьи.

Вдобавок к исполнению одной из главных ролей Бейтман взвалил на себя обязанности режиссёра и исполнительного продюсера проекта. Сценарий написал Билл Дюбюк («Судья»), шоураннер — Крис Манди («Ад на колёсах»). Производство курирует Media Rights Capital.

 
 
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