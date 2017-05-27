Monster Hunter появится на Nintendo Switch

25 августа состоится японский релиз улучшенной версии Monster Hunter XX для Nintendo Switch. Нас это особо заботить не должно — мало того, что серия Monster Hunter так и не стала по-настоящему популярной на Западе, так ещё и англоязычной версии Monster Hunter XX до сих пор не анонсировано, даром что на 3DS игра уже вышла. И всё-таки факт этот заслуживает внимания, ведь Monster Hunter — одна из самых успешных серий в Японии, а потому её дебют на новой системе от Nintendo может очень серьёзно помочь и без того достойным продажам консоли.

Видимо, Switch-версия Monster Hunter XX будет идентична 3DS-варианту во всём, кроме качества картинки. Зато владельцы обеих версий смогут играть друг с другом в кооперативе.