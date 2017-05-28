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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Хайкара-сан» — авторы

Новости с полей новой экранизации классической сёдзё-манга с феминистическим посылом из 70-х (тогда же её экранизировали впервые в формате телесериала) Haikara-san ga Tooru: первая полнометражка под оригинальным названием Gekijōban Haikara-san ga Tōru Zenpen — Benio, Hana no 17-sai (но мы назовём её просто «Хайкара-сан: Фильм») стартует в японском прокате 11 ноября, а вторая Gekijōban Haikara-san ga Tōru Kōhen — Tokyo Dai Roman (но мы назовём её просто «Хайкара-сан: Фильм 2») — где-то в 2018-м. Кроме того, фильмы обзавелись авторским составом.

Авторы
Режиссёр первого фильма и сценарист Кадзухиро Фурухащи «Бродяга Кенщин», «Охотник × Охотник»
Режиссёр второго фильма Мицуко Касе «Моя девушка — совершенное оружие»
Дизайнер персонажей Теруми Нищии «Безумные приключения ДжоДжо 3», «Кружащаяся пингвиноломка»
Композитор Мичиру Ощима «Стальной алхимик», «Академия ведьмочек»
Студия Nippon Animation

Действие разворачивается в эпоху Тайсё (1912–1926). Бенио «Хайкара-сан» Ханамура потеряла мать ещё в детстве, воспитывалась отцом — высокопоставленным офицером японской армии. В результате она выросла сорванцом и настолько чужда традиционным японским представлениям о женственности, насколько это возможно. Девушка занимается кендо, пьёт саке, одевается на западный манер, а домоводству предпочитает литературу. Вдобавок отрицает идею договорных браков и верит в женское право на карьеру и брак по любви. Лучшие друзья Хайкары-сан — красавица Тамаки, куда более женственная, но также интересующаяся правами женщин, и юноша Ранмару, которого с самого детства готовили к тому, чтобы играть женские роли в театре кабуки, в результате чего он приобрёл женоподобную манерность. А ещё у Хайкары-сан есть жених Щинобу Идзуин — младший лейтенант японской армии.

Главную героиню Бенио Ханамуру озвучит Саори Хаями (Фине в «Изетте: Последней ведьме»), а её жениха Щинобу Идзуина сыграет Мамору Мияно (Лайт в «Тетради смерти»).

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Темы
 
Хайкара-сан: Фильм (Gekijōban Haikara-san ga Tōru Zenpen — Benio, Hana no 17-sai) Хайкара-сан: Фильм 2 (Gekijōban Haikara-san ga Tōru Kōhen — Tokyo Dai Roman)
 3 июня 2016 годаПо манге «Хайкара-сан» сделают полнометражное аниме 5 ноября 2016 года«Хайкара-сан» — режиссёр и сэйю
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