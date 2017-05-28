Новости кино — лучшее за неделю

- Джосс Уидон будет доделывать «Лигу справедливости» после ухода Зака Снайдера — режиссёр из другой киновселенной закончит не своё кино.
- Первые сборы «Чужого: Завета» в США оставляют желать лучшего — наличие чужого не сказывается на сборах.
- «Т-34» — тизер и постер — великое кино о великом танке.
- Минкульт не собирается повышать стоимость прокатного удостоверения — ещё одна идея не прошла, нужно ещё больше защиты для отечественного проката.
- «Неизведанное: Удача Дрейка» меняет концепцию и берёт на главную роль Тома Холланда — экранизация игры рванула не туда и не с тем актёром.
- Работа над перезапуском серии «Обитель зла» уже началась — появился хороший продюсер и новый сценарист.
- Студия Universal открыла «Тёмную вселенную» — вселенная с киномонстрами может быть только тёмной.
- «Человек-паук: Возвращение домой» — третий трейлер — финальный ролик.
- Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году — Том Круз дозрел до продолжения, к нему может присоединиться знакомый режиссёр.
- «Защитники» в Китае — шестой день проката — китайцы выгоняют Защитников из кинотеатров.
- Съёмки «Джона Уика 3» могут начаться уже в этом году — а Джон всё возвращается и возвращается.