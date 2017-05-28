Новости игр — лучшее за неделю

- Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna.
Far Cry 5 — дата выхода, трейлеры и детали — наконец-то Far Cry позволит вдоволь пострелять по американцам!
- Valve наняла разработчиков Kerbal Space Program — может быть, из этого даже выйдет какая-нибудь игра.
- Подтверждена разработка Dragon Age 4 — потому что если качество проектов начинает хромать, то приходится брать количеством.
- Rime — релизный трейлер — отличная игра вышла, если верить отзывам.
- Ash of Gods — многообещающая российская стратегия на «Кикстартере» — и то, что она похожа на The Banner Saga, — не порок.
- ZX Spectrum Next рекордно профинансирован — до окончания кампании осталось несколько часов — триумфальное возвращение культового компьютера.
- Blasphemous — красивый 2D-слэшер на «Кикстартере» — атмосфера безысходности и быстрое рубилово — достойная комбинация для интересной метроидвании.
- В сеть утекли детали Mario + Rabbids Kingdom Battle — сюрприза не вышло.
- Red Dead Redemption 2 перенесли — деньги у Rockstar есть, спешить некуда, а значит, можно тратить на полировку проекта столько времени, сколько потребуется.
- Divinity: Original Sin 2 — дата выхода — осталось дождаться осени.