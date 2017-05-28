Новости аниме — лучшее за неделю

- «Под юбкой скрывался зверь» — анонс — кажется, тактика показа по телевидению хентая с сокращениями себя оправдывает.
- «Дайв» — сэйю и первый трейлер — в летнем сезоне фудзёси всего мира вместо «Воли» будут наслаждаться «Дайвом».
- Манга «Бакуман»: Российское издание — открываем серию обзоров российских изданий манги.
- Анонс продолжения аниме «Дерёвня» — одна из лучших слайс-комедий возвращается, правда, пока неизвестно, в каком формате.
- «Рыцари и магия» — второй трейлер и сэйю — гигантские роботы сражаются с ещё более гигантскими монстрами! Практически продано, даже несмотря на то, что главный герой — трап.
- Фанарт: «Моя сестрёнка не складывается, как и ожидалось», «Не моя вина, что про меня не рисуют фанарты» — наш слушатель komrad13 прислал обложки ненаписанных ранобэ про Льва Гринберга и Владислава Никиткина.
- «Хочу, чтобы твой голос достиг меня» — тизер, сэйю и дата выхода — полнометражка про школьницу, которая стала диджеем на заброшенной радиостанции, получила страшненький трейлер.
- «В ловушке лжи» — трейлер — две школьницы очень нежно и трогательно изменяют своим парням друг с другом.
- «Виолетта Эвергарден» — композитор и дата выхода — сериал по книжкам со сказочно красивыми буктрейлерами выйдет осенью. Ну или зимой.
- «Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер — топовые американские герои и карикатурные японские злодеи против Джокера и драматически сокращающегося бюджета.