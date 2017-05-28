Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Игра престолов» — трейлер седьмого сезона — семисерийное продолжение фэнтезийной саги выйдет 16 июля.
- Castlevania — тизер — появился первый телеролик анимационной экранизации известной игры.
- HBO продлил на пятый сезон «Кремниевую долину» и на седьмой сезон — «Вице-президента» — из основного каста первой комедии из-за плотного рабочего графика выбыл Ти Джей Миллер.
- Многосерийный боевик «Ханна. Совершенное оружие» отправился на Amazon — создатели обещают рассказать о сложной и увлекательной истории взросления юной убийцы.
- «Штамм» — трейлер четвёртого сезона — финальная телеглава выходит в один день с седьмым сезоном «Игры престолов».
- Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon — Джонатан Е. Стейнберг и Роберт Ливайн пообещали как следует переосмыслить классическому сюжету.
- Элизабет Мосс сыграет Тифозную Мэри в драме BBC America «Лихорадка» — актриса сыграет главную роль и спродюсирует многосерийный проект.
- «Кровавые гонки» — второй трейлер и промо-арт — апокалиптическое безумие в духе «Нации Z» стартует на Syfy 14 июня.
- «Оловянная звезда» — трейлер — Тим Рот сыграет шерифа-переселенца в криминальной драме Sky Atlantic, которая пока не получила даты выхода.
- Оливер Стоун снимет сериал о тюрьме в Гуантанамо — оскароносный кинорежиссёр возьмётся за свой первый художественный сериал.