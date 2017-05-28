Три дебила играют в Injustice 2

Участники подкаста «Лазер-шоу „Три дебила“» опять соберутся вместе, чтобы поиграть в актуальную новинку — файтинг Injustice 2.

По старой доброй традиции мы соберёмся в квартире у Судакова и виртуальным макаром начистим друг другу рыла — разумеется, с видео, потому что ну куда без наших рож?

Шоу начнётся в 20:45, освобождайте свой график и готовьтесь смотреть приключения Всеяредакции во вселенной DC! Стримить мы будем традиционно на YouTube, поэтому задавать нам всякие вопросы тоже лучше именно там.

А ещё нас можно поддерживать рублём в прямом эфире, отпуская бесконечные шуточки про уровень мастерства, и на «Патреоне».