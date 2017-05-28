Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Вышла Mystic Realm Dizzy — первая игра про Диззи для Pico-8 — виртуальная консоль получила свою долю Диззи.
- SEGA Forever — сервис для запуска старых игр? — очень похоже на то, хотя гарантий никто не даёт.
- Вышел ремейк Skool Daze для iOS и Android — легендарные приключения школьника-хулигана теперь на мобилках.
- Аркада Uwol, Quest For Money забежит на Atari Jaguar — ещё одна платформа покорилась известному платформеру.
- Вышел Wolfenstein 3D для Commodore 64 с ускорителем — теперь фашистов можно отстреливать и на этой платформе.
- Стартовал конкурс на лучшие порт или адаптацию для ZX Spectrum — принимаются ремейки, демейки, адаптации книг, фильмов и комиксов.
- Motkonqe — новая стратегия в стиле Populous для MSX — примитивная графика, но затягивает.
- В разработке Miky's Land — платформер в стиле Super Mario Bros. для Amiga — с прыжками и стрельбой по врагам.
- SRAM 2 — текстовый квест с 31 цветовой палитрой — авторы позаботились о фанатах 15 старых компьютеров и приставок.
- В разработке H.E.R.O II — улучшенная версия игры для Commodore 64 — с усовершенствованными графикой и анимацией.
- Фильм «...иначе мы рассердимся» реинкарнировал в битемап на Amiga — кинематографический привет из 70-х.
- Открыт предзаказ на Myths and Dragons — битемап с ролевыми элементами для MSX — скоро можно будет сыграть в эту красивую наследницу Golden Axe и Dungeons and Dragons.