Новые сериалы 29 мая — 4 июня

Многосерийных премьер на неделе всего две — очередное насилие над Шекспиром с названием «Под несчастливой звездой» от канала The CW и драмеди «Я тут умираю» от продюсера Джима Керри и кабельного канала Showtime. А ещё в эфир возвращаются сериалы «По волчьим законам», «Королевство», «Бойся ходячих мертвецов», «Карточный домик» и «С чистого листа».
Понедельник, 29 мая
драма
В ролях Лашана Линч, Стерлинг Сулейман, Уэйд Бриггс, Зулейка Робинсон, Грант Боулер, Торранс Кумбс
История о кузине Джульетты Розалин, в которую был безответно влюблён Ромео до Джульетты. События разворачиваются после смерти юных влюблённых и родителей Розалин. Теперь девушке приходится стать простой служанкой в доме её тети и дяди Капулетти.
драма
В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой
Создатель Том Капинос
Второй сезон адского процедурала завершится восемнадцатым эпизодом под названием The Good, the Bad, and the Crispy. В феврале канал FOX продлил сериал на третий сезон.
Вторник, 30 мая
драма, криминал
В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон
Создатель Джонатан Лиско
На создание сериала создателей вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.
драма
В ролях Кевин Спейси, Робин Райт, Кейт Мара, Кори Столл, Майкл Келли, Сакина Джэффри
Создатель Бо Уиллимон
Амбициозный конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его Государственным секретарём США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако после выборов глава администрации президента сообщает Андервуду, что он не получит должность. Взбешённые предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на всё, чтобы отомстить новоиспечённому президенту.
драма, исторический
В ролях Аннет Махендру, Холли Тейлор, Роман Блат, Пол Джуд Летерски, Мэттью Риз, Кери Рассел
Создатель Джо Вайсберг
Пятый сезон шпионской драмы завершится тринадцатым эпизодом The Soviet Division. Сериал вернётся в эфир с финальным шестым сезоном в следующем году.
Среда, 31 мая
драма, спорт
В ролях Фрэнк Грилло, Киле Санчес, Мэтт Лауриа, Джонатан Такер, Джоэнна Гоуинг, Пол Уолтер Хаузер
Создатель Байрон Баласко
Главный герой истории когда-то был чемпионом по смешанным единоборствам. Ему не было равных в бою, он без особого труда мог справиться практически с любым соперником. Но годы, полные побед и признания, остались в прошлом. Он загубил свою спортивную карьеру и разрушил семью из-за проблем с наркотиками. Выйдя из тюрьмы, он решает начать всё сначала и вернуться в мир уличных боёв. С этой целью он открывает спортзал в Лос-Анджелесе, где планирует тренировать будущих бойцов-чемпионов.
Пятница, 2 июня
комедия, драма, романтический
В ролях Уилл Арнетт, Лина Эско, Дэвид Салливан, Рут Кирни, Джордж Бэзил, Майк Кокрейн
Создатель Марк Чаппел, Уилл Арнетт
Это история о парне-раздолбае по имени Чип из калифорнийской Венеции, который поневоле влюбляется в объект страсти своего лучшего друга. Из-за этого его благое намерение что-то поменять в своей жизни и стать лучше даёт основательную трещину.
Воскресенье, 4 июня
комедия, драма
В ролях Мелисса Лео, Майкл Ангарано, Аль Мадригал, Ари Грейнор, Кларк Дюк, Р. Дж. Сайлер
Создатель Джим Керри
События разворачиваются в 70-е, в выдуманном комедийном клубе Лос-Анджелеса — города, где начинали карьеру многие знаменитости. Это история о тяжёлом бизнесе стендапа, о мире непростых людей, избравших своей профессией увеселение публики.
драма, ужасы
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.
драма, мистика, триллер
В ролях Джастин Теру, Лив Тайлер, Майк Мальваньо, Саманта Саймон, Чарли Карвер, Эми Бреннеман
Создатель Дэймон Линделоф, Том Перротта
Восьмой эпизод под названием The Book of Nora станет заключительным для третьего эпизода и сериала.
мини-сериал, драма, исторический
В ролях Джоди Комер, Джейкоб Коллинз-Леви
Создатель Эмма Фрост
Историческая драма от кабельного канала Starz завершится восьмой серий под заголовком Old Curses.