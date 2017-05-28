Новые сериалы 29 мая — 4 июня

Сезон 3

Audience Network, DirecTV

Главный герой истории когда-то был чемпионом по смешанным единоборствам. Ему не было равных в бою, он без особого труда мог справиться практически с любым соперником. Но годы, полные побед и признания, остались в прошлом. Он загубил свою спортивную карьеру и разрушил семью из-за проблем с наркотиками. Выйдя из тюрьмы, он решает начать всё сначала и вернуться в мир уличных боёв. С этой целью он открывает спортзал в Лос-Анджелесе, где планирует тренировать будущих бойцов-чемпионов.