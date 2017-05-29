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«Счастливчик Логан» — трейлер

Вышел первый трейлер фильма «Счастливчик Логан» режиссёра Стивена Содерберга, не постеснявшегося напомнить в самом ролике, что он и ранее снимал криминальные комедии в количестве трёх штук про друзей какого-то Оушена.

«Счастливчик Логан» тоже претендует на место в этом жанре. Но с одной поправкой: Оушен с приятелями иногда делали вид, что они идиоты, а персонажи этой картины — взаправдашние дурачки (ну, жители южных американских штатов).

Трейлер «Счастливчика Логана» в целом оставляет приятное впечатление, но в дубляже без этих акцентов, скорее всего, уже будет не то.

 
 
17 Обсудить
Темы
 
Видео Счастливчик Логан
 
Steax
Лучший комментарий
+49

2017 год а мы все ждем загрузки ролика перед просмотром...Неужели никак не исправить?
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