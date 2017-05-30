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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Просто потому» — трейлер

У оригинального аниме «Просто потому» (Just Because) появились синопсис и первый трейлер.

Зимой третьего года старшей школы, под конец второго семестра, когда до окончания учёбы оставалось всего ничего, все как будто замерли в ожидании выпуска. Пока не появился он. Бывший одноклассник из средней школы, который когда-то переехал далеко-далеко, а теперь вернулся в самый неожиданный момент и вновь сплотил своих старых друзей. И его возвращение как будто бы стало сигналом, пробудившим неожиданные чувства в школьниках, которые до этого хотели просто тихо и спокойно распрощаться со школьной жизнью.

 
 
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Темы
 
Видео Просто потому (Just Because)
 27 маяАнонс аниме «Просто потому»
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Анонс аниме «Просто потому»

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