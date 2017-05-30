«Просто потому» — трейлер

У оригинального аниме «Просто потому» (Just Because) появились синопсис и первый трейлер.

Зимой третьего года старшей школы, под конец второго семестра, когда до окончания учёбы оставалось всего ничего, все как будто замерли в ожидании выпуска. Пока не появился он. Бывший одноклассник из средней школы, который когда-то переехал далеко-далеко, а теперь вернулся в самый неожиданный момент и вновь сплотил своих старых друзей. И его возвращение как будто бы стало сигналом, пробудившим неожиданные чувства в школьниках, которые до этого хотели просто тихо и спокойно распрощаться со школьной жизнью.