Иностранные фильмы заставят платить пять миллионов за выход в прокат

Министерство по экспроприации средств и российские продюсеры согласовали новую схему регуляции проката — каждый фильм, который выходит в российских кинотеатрах должен заплатить не менее 5 млн рублей в обмен на прокатное удостоверение. Правда, отечественным картинам сбор возместят позже.

Дальше — ещё лучше. Если сборы фильма превысят 200 или 300 млн, то цена прокатного удостоверения будет определяться по итоговым сборам картины в отечественном прокате (в районе 3–5%). Порог по кассе пропишет уже правительство, когда законопроект примут. Стоимость прокатного удостоверения будет одинаковой для всех участников рынка (никаких исключений для фестивальных лент).

Заносить прокатчики станут сразу в Фонд кино — он же и компенсирует потраченные деньги российским лентам. Владимир Мединский пообещал внести законопроект на следующей неделе. По словам министра, конечная цель — избавиться от «низкобюджетного иностранного кино» и срубить денег, разумеется, для производства российских картин (читай — «низкобюджетного отечественного кино»).

Типа, плохие голливудские ленты отбирают зрителя у наших фильмов. Таким образом, Минкульт освобождает зрителя и обеспечивает русским фильмам дополнительные сеансы.

Крайне интересно посмотреть, как на эту идею отреагируют прокатчики и кинотеатры. Только представьте себе букет эмоций какой-нибудь студии Disney, которой придётся сборами «Мстителей: Войны бесконечности» финансировать съёмки «Защитников 2».

Ещё Мединский заявил, что в будущем Фонд кино может по собственной инициативе компенсировать выплаченный сбор и иностранным «фильмам-событиям» (но в законе это прописано не будет). Это очень хорошая шутка.