«Оатс» — тизер

Режиссёр Нил Бломкамп («Район № 9») решил вернуться к истокам — постановке короткометражных фильмов. И вот трейлер первого.

Вторжение инопланетян всё ещё благодатная для Нила тема. Теперь уже не человечество унижает пришельцев, дело обстоит так: людям пришёл трындец. Но некое сопротивление имеет место (замечены лица звёздных бойцов Дакоты Фаннинг и Сигурни Уивер).

Остаётся вопрос с платформой — Бломкамп пытается использовать Steam. Да, игровой сервис под крышей компании Valve. Через несколько месяцев короткометражку можно будет купить в лавке дядюшки Гейба.