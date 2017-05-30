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«Оатс» — тизер

Режиссёр Нил Бломкамп («Район № 9») решил вернуться к истокам — постановке короткометражных фильмов. И вот трейлер первого.

Вторжение инопланетян всё ещё благодатная для Нила тема. Теперь уже не человечество унижает пришельцев, дело обстоит так: людям пришёл трындец. Но некое сопротивление имеет место (замечены лица звёздных бойцов Дакоты Фаннинг и Сигурни Уивер).

Остаётся вопрос с платформой — Бломкамп пытается использовать Steam. Да, игровой сервис под крышей компании Valve. Через несколько месяцев короткометражку можно будет купить в лавке дядюшки Гейба.

 
 
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