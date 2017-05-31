Джеймс Кэмерон не переживает из-за большой паузы между «Аватарами»

Режиссёра Джеймса Кэмерона сложно вывести из себя — его даже не волнует большой перерыв между «Аватаром» и «Аватаром 2»:

«Аватару» не помешало, что он был первым и других «Аватаров» не выходило. Больше мне нечего добавить. Но между «Терминатором» и «Терминатором 2» был перерыв в семь лет, столько же люди ждали «Чужих» после премьеры «Чужого». «Аватар 2» идёт с задержкой в одиннадцать лет, но зрители пойдут на сиквел точно зная, что они получат ещё три продолжения. Для аудитории это очень специфический опыт. Много времени ушло, чтобы создать общее виденье всех следующих сиквелов. И это поможет преодолеть брешь в общественном сознании — зрители будут приходить и ждать новых «Аватаров».

Что тут скажешь? Люди и вправду имеют привычку ждать сиквелов от Кэмерона. У последнего действительно есть убедительные тому примеры. Похоже, Джеймс решил воспользоваться схемой больших киновселенных, когда зрители точно знают расписание выхода разных фильмов на ближайшие годы. Только та же студия Marvel выпускает кино про разных героев и гораздо чаще, а не одних «Мстителей» раз в три года.

Даты премьер сиквелов таковы: «Аватар 2» — 18 декабря 2020, «Аватар 3» — 17 декабря 2021, «Аватар 4» — 29 декабря 2024 и «Аватар 5» — 19 декабря 2025.

Главные роли во всех частях исполнят Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Клифф Кёртис и Сигурни Уивер.