 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Объявлена дата выхода Far Cry 5 Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре Netflix экранизирует «Ведьмака» Анджея Сапковского «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура»
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Адам Вингард настроит Годзиллу против Конга

Студии Legendary Entertainment и Warner Bros. сделали Адама Вингарда режиссёром фильма «Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong). Над сценарием работала команда писателей, возглавляемая Терри Россио («Пираты Карибского моря»). В группу сочинителей вошли Линдси Бир («Хроника убийцы короля»), Кэт Васко («Королева воздуха»), Т.С. Наулин («Бегущий в лабиринте», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джозеф Майкл Стражински («Вавилон 5»), Патрик Маккей и Джей Ди Пейн («Стартрек: Бесконечность»).

Детали сюжета не разглашаются (но вполне предсказуемы), премьера «Годзиллы против Конга» состоится 22 мая 2020 года.

В серию уже входят нескольких лент про огромных кайдзю — «Годзилла» 2014 года и недавний «Конг: Остров черепа», собравший $ 565 млн. Сейчас в разработке находится «Годзилла: Король монстров» — кино режиссёра Майкла Догерти с Кайлом Чандлером, Верой Фармига и Милли Бобби Браун в главных ролях.

Вингард снял такие скромные триллеры, как «Гость» и «Ведьма из Блэр: Новая глава». И все с нетерпением ждут его версию фильма по мотивам японской манги «Тетрадь смерти» на потоковом сервисе Netflix.

Говорят, что Адам — большой поклонник Годзиллы и Конга и постановка крупнобюджетного проекта должна стать воплощением мечты.

+ Обсудить
Темы
 
Годзилла против Кинг-Конга
 21 октября 2016 годаСоздатели ужастика «Крампус» стали сценаристами «Годзиллы 2» 13 марта«Конг: Остров черепа» собрал в США больше предсказанной суммы 8 мартаРецензия и отзывы на фильм «Конг: Остров черепа»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Годзилла 2» осталась без режиссёра
 
«Годзилла против Кинг Конга» сдал комнату нескольким сценаристам
 
Создатели ужастика «Крампус» стали сценаристами «Годзиллы 2»

Тоже интересно

 
«Бэтмен против Супермена» — успешный старт в США, Китае и не только
 
Победители «Оскаров 2016»
 
Трейлер фильма «Охотники за привидениями 3»
 
«Пассажиры»: сразу две рецензии на новые щёчки Лоуренс
 
Хью Джекман на страже «Росомахи 3»
 
Промо-ролик с официального сайта фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика