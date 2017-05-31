Режиссёр Адам Вингард настроит Годзиллу против Конга

Студии Legendary Entertainment и Warner Bros. сделали Адама Вингарда режиссёром фильма «Годзилла против Конга» (Godzilla vs. Kong). Над сценарием работала команда писателей, возглавляемая Терри Россио («Пираты Карибского моря»). В группу сочинителей вошли Линдси Бир («Хроника убийцы короля»), Кэт Васко («Королева воздуха»), Т.С. Наулин («Бегущий в лабиринте», «Тихоокеанский рубеж 2»), Джозеф Майкл Стражински («Вавилон 5»), Патрик Маккей и Джей Ди Пейн («Стартрек: Бесконечность»).

Детали сюжета не разглашаются (но вполне предсказуемы), премьера «Годзиллы против Конга» состоится 22 мая 2020 года.

В серию уже входят нескольких лент про огромных кайдзю — «Годзилла» 2014 года и недавний «Конг: Остров черепа», собравший $ 565 млн. Сейчас в разработке находится «Годзилла: Король монстров» — кино режиссёра Майкла Догерти с Кайлом Чандлером, Верой Фармига и Милли Бобби Браун в главных ролях.

Вингард снял такие скромные триллеры, как «Гость» и «Ведьма из Блэр: Новая глава». И все с нетерпением ждут его версию фильма по мотивам японской манги «Тетрадь смерти» на потоковом сервисе Netflix.

Говорят, что Адам — большой поклонник Годзиллы и Конга и постановка крупнобюджетного проекта должна стать воплощением мечты.