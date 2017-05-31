Защита проектов кинокомпаний-лидеров пройдёт в эту пятницу

Фонд кино назвал дату защиты проектов кинокомпаний-лидеров — шабаш в информационном центре ТАСС состоится в пятницу 2 июня.

Прямая трансляция на сайте Фонда кино начнётся в 10:00 утра. Тогда же, скорее всего, стартует наш стрим — да, мы впервые посмотрим питчинг в прямом эфире и всячески его откомментируем. Присоединяйтесь!

Всего будут участвовать десять студий: «ТаББак» (Тимур Бекмамбетов), «СТВ» (Сергей Сельянов), «Арт Пикчерс Студия» (Фёдор Бондарчук и Дмитрий Рудовский), «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» (угадайте кто), «Энджой Мувиз» (уже не они), «Нон-стоп продакшн» (Александр Роднянский и Сергей Мелькумов), «Централ Партнершип», «Дирекция кино» (Анатолий Максимов), «ПРОФИТ» (Игорь Толстунов) и «ВБД Груп».

Напомним, что Фонд кино в этом году обновил правила выдачи государственной поддержки.