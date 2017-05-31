 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер Манга «Бакуман»: Российское издание Окончательная дата выхода South Park: The Fractured but Whole Пол Макгиган снимет «Карнавальную шумиху» от Amazon Square Enix продаёт IO Interactive
3
КИНО
 
Первоисточник: www.fond-kino.ru Прямая ссылка на новость:

Защита проектов кинокомпаний-лидеров пройдёт в эту пятницу

Фонд кино назвал дату защиты проектов кинокомпаний-лидеров — шабаш в информационном центре ТАСС состоится в пятницу 2 июня.

Прямая трансляция на сайте Фонда кино начнётся в 10:00 утра. Тогда же, скорее всего, стартует наш стрим — да, мы впервые посмотрим питчинг в прямом эфире и всячески его откомментируем. Присоединяйтесь!

Всего будут участвовать десять студий: «ТаББак» (Тимур Бекмамбетов), «СТВ» (Сергей Сельянов), «Арт Пикчерс Студия» (Фёдор Бондарчук и Дмитрий Рудовский), «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» (угадайте кто), «Энджой Мувиз» (уже не они), «Нон-стоп продакшн» (Александр Роднянский и Сергей Мелькумов), «Централ Партнершип», «Дирекция кино» (Анатолий Максимов), «ПРОФИТ» (Игорь Толстунов) и «ВБД Груп».

Напомним, что Фонд кино в этом году обновил правила выдачи государственной поддержки.

3 Обсудить
 30 маяИностранные фильмы заставят платить пять миллионов за выход в прокат 5 маяСудебные приключения Фонда кино и борьба за возвращение денег 23 апреляФонд кино и Министерство культуры теперь работают по новым правилам 15 апреляВладимир Мединский хочет увеличить эффективность Фонда кино 20 февраляКак «Салют-7» и «Время первых» не поделили дату выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Фильм Бена Аффлека «Бэтмен» может выйти уже в 2018 году
 
Сериалы Первый постер шестого сезона сериала «Игра престолов»
 
Новости русского кино: 9–29 мая
 
Критики убивают «Фантастическую четвёрку»
 
Миссия невыполнима 6: Оскорбительно малый гонорар
 
Сериалы «Большой куш» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика