Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 229: Белый Триумфатор

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Содержание
|00:06:24 —
|Джеймс Ван перезапустит «Обитель зла»
|00:08:05 —
|«Тёмная вселенная» студии Universal
|00:12:27 —
|Джосс Уидон доделает «Лигу справедливости»
|00:15:15 —
|Женский скандал на показе «Чудо-женщины»
|00:18:00 —
|Сэм Мендес может снять «Пиноккио»
|00:24:51 —
|«Тёмная лига справедливости» осталась без режиссёра
|00:26:26 —
|Роланд Эммерих снимет кино про битву за Мидуэй
|00:31:17 —
|«Человек-паук: Возвращение домой» — международный трейлер
|00:33:18 —
|Тизер «Т-34»
|00:34:19 —
|Интересные подробности «Последних джедаев»
|00:39:20 —
|«Топ Ган 2» от Джозефа Косински и Томом Крузом в главной роли
|00:43:10 —
|Чёрный Том устроился злодеем в «Дэдпуле 2»
|00:43:37 —
|Постер «Человека-паука: Возвращения домой»
|00:44:47 —
|У «Джона Уика 3» всё хорошо
|00:49:38 —
|Китайская компания вкладывает $ 50 млн в три отечественных фильма
|00:51:27 —
|Sony анонсировали фильм про Серебряную соболь и Чёрную кошку
|00:53:32 —
|«Новые мутанты» будут ужастиком в мире «Людей Икс»
|00:54:20 —
|Конрад Вернон снимет детских «Джетсонов»
|00:55:16 —
|Второй трейлер «Телохранителя киллера»
|00:56:06 —
|«Защитники» в Китае
|01:02:46 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:12:21 —
|«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (обсуждение со спойлерами)
|01:21:26 —
|Юра о «Машине войны» (со спойлерами)
|01:28:51 —
|Благодарим наших спонсоров
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