Кевин Харт и рэпер T.I. снимут комедию о буднях студии звукозаписи

Кабельный канал Showtime займётся разработкой нового совместного проекта американского комика Кевина Харта («Полтора шпиона») и рэпера T.I. («Человек-муравей»).

Музыкальная офисная комедия «Студия» покажет изнанку типичной звукозаписывающей студии, где дни и ночи напролёт кипит жизнь. В таком необычном офисе и людей можно встретить крайне неординарных, что уж говорить о разговорах, которые можно услышать, когда постоянно приходится работать за полночь.

Харт и T.I. уже работали вместе как музыканты, а теперь выступят в качестве актёров и исполнительных продюсеров их общего телепроекта. Эйша Карр («Бруклин 9-9», «Все ненавидят Криса») напишет сценарий и спродюсирует комедию совместно с Дэйвом Бекки и Брайаном Шером. Производственный процесс возьмёт на себя Lionsgate TV.