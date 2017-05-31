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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Подземки» стал для сериала последним

Кабельный канал WGN America распрощался с сериалом «Подземка»второй сезон стал для исторической драмы заключительным. Занимающаяся производством проекта студия Sony Pictures Television постарается отыскать для него новый дом.

Причиной отказа от продления стали отнюдь не рейтинги и не завершившийся сюжет, а смена политики в производстве оригинального контента, полутора месяцами ранее приведшая к закрытию ещё одного сериала — высокорейтинговой криминальной драмы «Изгои». Для неё, как и для «Подземки», второй сезон стал финальным.

События сериала разворачивается в годы, предшествовавшие началу Гражданской войны Севера и Юга. Тогда в стране действовала так называемая Подземная железная дорога — тайная система, служившая для организации побегов рабов из южных штатов на Север. Драма повествует о невольниках, пускавшихся в бега от кровожадных плантаторов, и наёмниках, чьей работой было их отлавливать и возвращать хозяевам.

Создателями и главными сценаристами сериала числятся Миша Грин и Джо Покаски, вдобавок выступающие исполнительными продюсерами проекта наряду с Энтони Хемингуэем, Акивой Голдсманом, Тори Таннелл и Джоби Харольдом.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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