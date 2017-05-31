Производственная компания «Марс Медиа» поделилась с публикой первым трейлером сериала «Золотая орда». 16-серийная историческая драма будет выходить на «Первом канале».

События историко-приключенческой мелодрамы разворачиваются в конце XIII века. Великий князь Ярослав желает объединить разрозненные русские княжества, чтобы избавиться от монголо-татарского ига, однако его планам всячески препятствуют ближайшие родственники — опальный князь Борис и его старший сын Владимир. На фоне этих непростых событий рассказывается о судьбах трёх женщин: супруги Бориса княгини Устиньи, приглянувшейся посланнику Золотой орды, а также подаренной Ярославу юной красавицы Наргиз и 16-летней Айжан — третьей жены мечтающего о наследнике Великого хана Берке.

В сериале снялись Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пуспекалис, Светлана Колпакова, Владимир Верёвочкин, Артур Иванов, Сергей Соцердотский, Аружан Джазильбекова, Дина Тасбулатова, Санжар Мади и другие.

Срежиссировал «Орду» Тимур Алпатов по сценарию Ольги Ларионовой. Датой выхода сериал пока не обзавёлся.