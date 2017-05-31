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«Жизнь кентавра» — трейлер

Сериал «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) стартует 9 июля.

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.

 
 
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Видео Жизнь кентавра (Centaur no Nayami)
 26 марта«Жизнь кентавра» — авторы 2 мая«Жизнь кентавра» — сэйю 18 апреля«Жизнь кентавра» — авторский состав
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