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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Cinemax закрыл «Наёмника Куорри» после первого сезона

Недавно переживший ребрендинг кабельный канал Cinemax в рамках своей обновлённой политики по производству остросюжетных боевиков и брутальных криминальных драм в стиле так называемого палп-фикшн, закрыл на первом сезоне «Наёмника Куорри» за несоответствие новому формату.

Восьмисерийная криминальная драма, основанная на серии романов Макса Аллана Коллинза, повествует о нелёгкой жизни военного ветерана в США 70-х годов. Бывший морской пехотинец Мак Конвэй (Логан Маршалл-Грин) возвращается домой в Мемфис после ада Вьетнамской войны, надеясь зажить наконец мирной жизнью, однако обнаруживает, что сделался совершенно чужим для всех своих родных и близких, а общество всячески его порицает. Разочаровавшись и озлобившись, главный герой втягивается в сеть наёмных убийц, где его снайперские навыки придутся как нельзя кстати.

Наряду с Маршаллом-Грином в первом сезоне «Наёмника Куорри» снялись Джоди Бальфур, Дэймон Херриман, Питер Муллан, Эдоардо Баллерини, Никки Амука-Бёрд и другие.

Сценарной адаптацией занимались коллеги по «Ошибкам прошлого» Майкл Д. Фуллер и Грэм Горди. Соавторы успели написать сценарий шестисерийного продолжения, когда их оповестили о закрытии проекта. Фуллер прокомментировал ситуацию так:

Телевидение — штука тяжёлая, а жизнь ещё тяжелее. Как и главный герой нашей истории, сериал стал жертвой жестокой и неумолимой системы.

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Наёмник Куорри
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