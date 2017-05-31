Недавно переживший ребрендинг кабельный канал Cinemax в рамках своей обновлённой политики по производству остросюжетных боевиков и брутальных криминальных драм в стиле так называемого палп-фикшн, закрыл на первом сезоне «Наёмника Куорри» за несоответствие новому формату.

Восьмисерийная криминальная драма, основанная на серии романов Макса Аллана Коллинза, повествует о нелёгкой жизни военного ветерана в США 70-х годов. Бывший морской пехотинец Мак Конвэй (Логан Маршалл-Грин) возвращается домой в Мемфис после ада Вьетнамской войны, надеясь зажить наконец мирной жизнью, однако обнаруживает, что сделался совершенно чужим для всех своих родных и близких, а общество всячески его порицает. Разочаровавшись и озлобившись, главный герой втягивается в сеть наёмных убийц, где его снайперские навыки придутся как нельзя кстати.

Наряду с Маршаллом-Грином в первом сезоне «Наёмника Куорри» снялись Джоди Бальфур, Дэймон Херриман, Питер Муллан, Эдоардо Баллерини, Никки Амука-Бёрд и другие.

Сценарной адаптацией занимались коллеги по «Ошибкам прошлого» Майкл Д. Фуллер и Грэм Горди. Соавторы успели написать сценарий шестисерийного продолжения, когда их оповестили о закрытии проекта. Фуллер прокомментировал ситуацию так: