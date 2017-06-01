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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Тёмная вселенная» может стать предметом судебных разборок

Universal Pictures всё ещё может получить немножко колоноскопии за свою хитрожопость — студия Warner Bros. вроде как готовит судебный иск из-за «Тёмной вселенной». Именно так теперь называется серия фильмов про классических киномонстров, но вот беда — так же называлось супергероическое кино из вселенной DC. Видимо, кое-кто не захотел возвращаться к исходному названию — «Тёмная лига справедливости».

Есть и менее увлекательные слухи: Universal не теряет надежды затащить на роль невесты монстра Франкенштейна Анджелину Джоли. Давайте будет реалистами, Джоли сейчас годится скорее на роль многодетной бывшей жены монстра Франкенштейна. Ещё Дуэйна «Рокки» Джонсона хотят поставить на место Человека-волка. А когда он превратится в оборотня, мы точно заметим разницу в плане мускулатуры? Разумеется, Джонсон уже был частью этого мира в образе Царя скорпионов.

И чуточку интриги. Продюсер Джейсон Блум, специализирующийся на скромных триллерах и ужастиках («Сплит», «Паранормальное явление»), спродюсирует несколько проектов из «Тёмной вселенной». Значит, не все они станут «Мумиями» с Томом Крузом по части бюджета ($ 125 млн, если вам интересно). Оно и логично, не будет же «Человек-невидимка» с Джонни Деппом стоить сотку миллионов (он сейчас такие деньги не отобьёт).

Новая «Мумия» выходит 8 июня, она-то и покажет, есть ли смысл во всём кипише.

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 24 маяДаг Лайман больше не режиссёр «Тёмной вселенной» 23 маяСтудия Universal открыла «Тёмную вселенную»
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