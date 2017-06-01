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В сеть попал список персонажей Marvel vs. Capcom: Infinite

Один из любителей сливать информацию, заседающих на форуме NeoGAF, обнародовал практически полный список персонажей грядущего файтинга Marvel vs. Capcom: Infinite.

Если верить товарищу, то сторону Capcom будут представлять Артур и Файрбрэнд из Ghosts ’n Goblins, Крис Редфилд и Немезис из Resident Evil, Чун Ли и Рю из Street Fighter, Мегамэн X из Mega Man X, Страйдер Хирю из Strider, Данте из Devil May Cry, Джеда и Морриган Darkstalkers, Натан Спенсер из Bionic Commando, а также безымянный охотник из Monster Hunter.

Тем временем команду Marvel составят Человек-муравей, Капитан Америка, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Гамора, Соколиный глаз, Халк, Железный Человек, Нова, Ракета и Грут, Человек-паук, Танос, Тор и Альтрон.

Предполагается, что в Marvel vs. Capcom: Infinite персонажей будет по 14 с каждой стороны, так что у нас остаётся один незанятый слот в группе Capcom. А вот ростер Marvel забит подчистую и там действительно нет ни одного бойца, не входящего в киновселенную.

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Темы
 
Marvel vs. Capcom: Infinite (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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