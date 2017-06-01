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Манга «All you need is kill. Грань будущего»: Российское издание

«Мир охвачен войной с невиданным доселе врагом — чудовищами, которых назвали мимиками. На одном из островов в южной части Японии из раза в раз повторяется один и тот же бой. Новобранец Кэйдзи Кирия и ветеран боевых действий Рита Вратаски по прозвищу Бешеная Гончая ведут свою нелёгкую борьбу, чтобы наконец пережить этот День сурка».

Франчайз All you need is kill известен в наших пенатах более всего по голливудскому фильму 2014 года «Грань будущего», где потрёпанный Том Круз и накачанная Эмили Блант косят почём зря орды враждебных пришельцев. Между тем киношный сюжет имеет под собой литературную основу — ранобэ японского фантаста Хирощи Сакурадзаки, которое при переводе на английский язык сменило своё претенциозно-кровавое название на нейтральное Edge of Tomorrow.

Всё в том же 2014 году одновременно с выходом голливудской версии истории Сакурадзаки увидела свет её манга-адаптация, примечательная, помимо прочего, иллюстрациями Такэщи Обаты, который известен своей работой над культовыми сериями «Тетрадь смерти» и «Бакуман». Для российского читателя мангу All you need is kill (с подзаголовком «Грань будущего») выпустило издательство «Азбука».

Для тех, кто совсем не знаком с франчайзом, ответ на вопрос, стоит ли восполнять этот пробел, напрямую связан с отношением к фантастике в целом и сюжетным приёмам, заключающимся в играх со временем, в частности. Здесь стоит отметить лишь тот факт, что несмотря на определённую заезженность тематики, Сакурадзаки удалось найти любопытный подход к ней. Это, надо думать, и привлекло американских киношников.

Но как быть тем, кто фильм успел-таки посмотреть? И речь здесь идёт не о фанатах, которые радостно скупают всё, на чём значится милое сердцу название, а о простых любителях фантастики, размышляющих над тем, имеет ли смысл повторно знакомиться с той же историей. Фокус в том, что история на самом деле не совсем одна и та же. Голливуд взял на вооружение лишь завязку ранобэ (и, соответственно, манги) и доминирующий сюжетный приём, проигнорировав дальнейшее развитие повествования первоисточника. Поэтому вместо камерной повести о преодолении себя, чем All you need is kill является на самом деле, мы получили бодрый блокбастер о спасении мира.

Впрочем, примечательнее всего коренные различия не в сюжете, а в общей тональности произведений. Если главный герой фильма Билл Кейдж не готов жертвовать ничем значимым даже ради абсолютной победы человечества над пришельцами, то его альтер-эго из ранобэ и манги Кэйдзи Кирия понимает, что иногда приходится поступиться самым дорогим просто для того, чтобы выжить. Как следствие, одинаковая завязка приводит к настолько разным в смысловом отношении финалам, что это может сказать многое о ментальности восточного и западного человека.

Теперь давайте внимательнее посмотрим на тот продукт, который получит на руки читатель, решивший начать или продолжить знакомство с миром All you need is kill, — российское издание манги. Оно представляет собой два танкобона, которые, чёрт возьми, приятно даже просто держать в руках. Помимо добротной твёрдой обложки (что само по себе редкость для манги), каждый из томов может похвастаться глянцевой суперобложкой. Украшают их одинаковые иллюстрации, разве что изображение на суперобложке дано в цвете, а на скрываемой ею твёрдой обложке приведён его чёрно-белый вариант. Большее разнообразие, как в иных изданиях «Азбуки» (например, манге «Атака на титанов»), здесь бы не помешало, однако дело, скорее всего, в небольшом количестве изобразительного материала.

Другая подкупающая особенность русскоязычного издания манги All you need is kill состоит в том, что оно напечатано на качественных плотных листах. А это чистая радость для книжных червей и немой укор тем издательствам, которые наполняют рынок хорошими историями на столь плохой бумаге, что на неё смотреть-то тошно, не то что руками трогать.

Текст манги кропотливо вычитан, поэтому досадных опечаток, заметных грамматических и пунктуационных ошибок в нём нет. Прорисованные японской азбукой звуки дублированы на русском, чтобы читатель смог без труда отличить «шурх» от «бац». Пожалуй, единственное, чего не хватает, так это бонусов в виде примечаний об устройстве мира All you need is kill, используемой героями технике и хронике войны с мимиками. Но это, конечно, рассуждения в духе «издания мечты», по факту же «Азбука» проделала достойную уважения работу по выпуску примечательной истории на российский рынок. Всем интересующимся стоит взять на заметку.

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