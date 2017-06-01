Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина»

Полнометражный мюзикл от режиссёра Гая Ричи по мотивам диснеевского мультфильма «Аладдин» проводит открытый кастинг на главные роли. Потому что Голливуд не способен найти актёров с восточной внешностью настолько быстро (а вайтвошинг не пройдёт незамеченным).

Требования просто прекрасные — в прямом смысле. Аладдин должен быть привлекательным, невероятно обаятельным, смышлёным, харизматичным и в хорошей физической форме. Жасмин — очень красивой принцессой, харизматичной, крайне независимой и умной (хорошая физическая форма тоже должна присутствовать).

И главное — оба героя должны уметь петь на бродвейском уровне! Даже обязаны. Знание английского тоже приветствуется.

Очень хотелось бы посмотреть на требования к Летающему Ковру, обезьянке Абу и попугаю Яго. Но их не разглашают. Сволочи!

Роль Джина пока тоже свободна, главным претендентом не так давно числился некто Уилл Смит.