 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 29 мая — 4 июня Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре Окончательная дата выхода South Park: The Fractured but Whole Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи»
12
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина»

Полнометражный мюзикл от режиссёра Гая Ричи по мотивам диснеевского мультфильма «Аладдин» проводит открытый кастинг на главные роли. Потому что Голливуд не способен найти актёров с восточной внешностью настолько быстро (а вайтвошинг не пройдёт незамеченным).

Требования просто прекрасные — в прямом смысле. Аладдин должен быть привлекательным, невероятно обаятельным, смышлёным, харизматичным и в хорошей физической форме. Жасмин — очень красивой принцессой, харизматичной, крайне независимой и умной (хорошая физическая форма тоже должна присутствовать).

И главное — оба героя должны уметь петь на бродвейском уровне! Даже обязаны. Знание английского тоже приветствуется.

Очень хотелось бы посмотреть на требования к Летающему Ковру, обезьянке Абу и попугаю Яго. Но их не разглашают. Сволочи!

Роль Джина пока тоже свободна, главным претендентом не так давно числился некто Уилл Смит.

Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина»
12 Обсудить
Темы
 
Аладдин
 20 апреляУилл Смит может сыграть Джинна в диснеевском фильме «Аладдин» 1 ноября 2016 годаДиснеевская «Белоснежка и семь гномов» станет игровым фильмом 10 октября 2016 годаГай Ричи может срежиссировать диснеевского «Аладдина»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Фонд кино раздаёт бабло — 1,8 млрд лидерам кинопроизводства
 
Уилл Смит может сыграть Джинна в диснеевском фильме «Аладдин»
 
Диснеевская «Белоснежка и семь гномов» станет игровым фильмом

Тоже интересно

 
Тизер фильма «Экипаж»
 
Кейт Бекинсейл остаётся в Другом мире
 
Сериалы Новые сериалы 1–7 мая
 
Рецензия на фильм «Дэдпул»
 
Тупотоп: Пять самых дебильных первоапрельских шуток
 
«Человек из стали II» в руках безумного режиссёра?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика