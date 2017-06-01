«Чёрная вода» — анонс трейлера и постер нового фильма Романа Каримова

Новая киноработа сценариста-режиссёра Романа Каримова — мистический триллер «Чёрная вода» — обзавелась постером и анонсом трейлера. Полноценный видеоролик зрители увидят 7 июня.

Это история о том, как Максим и его брат Пётр со своей девушкой Полиной отправляются в деревенскую глушь, где селятся на заброшенном корабле. Место пользуется у деревенских исключительно дурной славой. В одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после её столь же внезапного возвращения начинает происходить всякая чертовщина, и Пётр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина.

В фильме, который для Каримова является жанровым экспериментом, снялись Ирина Старшенбаум, Евгений Алёхин, Дмитрий Богдан, Сергей Белый и другие.

В кинотеатрах страны «Чёрная вода» стартует 13 июля.

И постер: