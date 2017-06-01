 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 29 мая — 4 июня Новости игр — лучшее за неделю HBO продлил на пятый сезон «Кремниевую долину» и на седьмой сезон — «Вице-президента» «Защитники» стартовали в Китае даже хуже «Мафии» Рецензия и отзывы на игру Prey
7
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Чёрная вода» — анонс трейлера и постер нового фильма Романа Каримова

Новая киноработа сценариста-режиссёра Романа Каримова — мистический триллер «Чёрная вода» — обзавелась постером и анонсом трейлера. Полноценный видеоролик зрители увидят 7 июня.

Это история о том, как Максим и его брат Пётр со своей девушкой Полиной отправляются в деревенскую глушь, где селятся на заброшенном корабле. Место пользуется у деревенских исключительно дурной славой. В одну из ночей Полина вдруг исчезает, а после её столь же внезапного возвращения начинает происходить всякая чертовщина, и Пётр подозревает, что вернулась к ним вовсе не Полина.

В фильме, который для Каримова является жанровым экспериментом, снялись Ирина Старшенбаум, Евгений Алёхин, Дмитрий Богдан, Сергей Белый и другие.

В кинотеатрах страны «Чёрная вода» стартует 13 июля.

 
 

И постер:

Постеры фильма «Чёрная вода»
7 Обсудить
Темы
 
Видео Чёрная вода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Первые кадры из фильма «Тёмная башня» повергают в шок
 
Рецензия на фильм «Великий уравнитель»
 
Тизер фильма «Тук, тук»
 
ИгрыАниме Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры
 
Студия Universal открыла «Тёмную вселенную»
 
Тизер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика