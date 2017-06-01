Tropico 6 — тизер возвращения Эль Президенте

Издательство Kalypso Media объявило о возвращении градостроительной серии Tropico и её бессменного лидера Эль Президенте.

Хотя мы, конечно, чуточку преувеличиваем. Полноценного анонса Tropico 6 пока не поступало — есть лишь небольшой тизер и сопровождающий его текст:

Во времена политической смуты граждане остро нуждаются в мудром и дальновидном правителе, способном предвидеть будущее и вести страну к процветанию. Способны ли вы принять вызов? Цитата из пресс-релиза

И выводов из ролика можно сделать два: либо действие Tropico 6 перенесут в наши дни, либо Kalypso Media работает над мобильным спин-оффом популярного франчайза. Не просто же так почётное место рядом с бухлом и сигарами на столе Эль Президенте занял смартфон?

Релиз игры, которую мы всё-таки предпочтём считать Tropico 6, состоится где-то в 2018 году. Ну а детали проекта нам почти наверняка расскажут на E3.