Серия романов-бестселлеров «Алекс Райдер» за авторством британского писателя Энтони Горовица превратится в многосерийный телебоевик. За дело берётся приобретшая права на экранизацию независимая продюсерская студия Eleventh Hour Films («Задиры») и британский канал ITV.

Цикл из одиннадцати книг повествует о подростке-супершпионе Алексе Райдере. Главный герой — юный сирота, отданный на воспитание состоятельному дяде. Лишь после трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был не обычным бизнесменом со скучной работой, а агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено занять его место, поэтому исподволь обучал парня всем необходимым навыкам. Теперь власти просят Алекса заменить погибшего родственника и продолжить выполнение его сверхсекретной и невероятно важной миссии по спасению мира.

В 2006 году по первому роману «Громобой» (Stormbreaker) сняли одноимённый полнометражный подростковый боевик с Алексом Петтифером в титульной роли.

Сериал рассчитан на долгую жизнь: авторы намерены экранизировать по книге за сезон и начнут со второго романа серии под названием «Точка отсчёта» (Point Blanc). Над сценарием многосерийного приключенческого боевика, рассчитанного на широкую зрительскую аудиторию, поработает Гай Бёрт («Борджиа»).