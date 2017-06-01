Издательство THQ Nordic и студия Piranha Bytes обнародовали дату выхода ELEX — как бы духовного наследника серий Gothic и Risen, только с полуфутуристическим сеттингом.

Дата выхода ELEX — 17 октября. Целевые платформы — PC, PS4 и Xbox One.

Как это повелось с проектами от немецкой студии Piranha Bytes, в ELEX нам обещают возвращение ко временам былой славы: годам, когда Gothic 2 была одной из лучших ролевых игр современности, Night of the Raven — лучшим дополнением, а Piranha Bytes — самой многообещающей командой, работавшей с жанром. К сожалению, дальше приключилась Gothic 3 — удар, после которого студия уже не смогла стать прежней. Она пробовала добавить к любимой формуле пиратов, а теперь вот ещё и в полуфэнтезийный постапокалипсис заигралась, но сильно ли ей это поможет — большой вопрос.

Впрочем, если вы по той или иной причине уверены в успехе ELEX, то вас порадует возможность приобрести коллекционное издание, содержащее мануал, артбук, CD с саундтреком, карту мира, амулет в форме боевого дрона и статуэтку мага.