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Релиз Middle-earth: Shadow of War перенесён

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment объявило о переносе своего когда-то летнего блокбастера Middle-earth: Shadow of War. Средиземная игра студии Monolith Productions, продолжающая достойное дело Middle-earth: Shadow Of Mordor, не поспевает ни к августу, ни даже к сентябрю: теперь её обещают выпустить в свет 10 октября.

Кто-то может подумать, что Warner Bros. просто сдвинуло один из своих основных проектов года поближе к сезону праздничных продаж, но официальное объяснение звучит традиционно: мол, авторам нужно больше времени на полировку и доведение всех заложенных в игру механик до ума.

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Средиземье: Тени войны (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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