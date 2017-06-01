Релиз Middle-earth: Shadow of War перенесён

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment объявило о переносе своего когда-то летнего блокбастера Middle-earth: Shadow of War. Средиземная игра студии Monolith Productions, продолжающая достойное дело Middle-earth: Shadow Of Mordor, не поспевает ни к августу, ни даже к сентябрю: теперь её обещают выпустить в свет 10 октября.

Кто-то может подумать, что Warner Bros. просто сдвинуло один из своих основных проектов года поближе к сезону праздничных продаж, но официальное объяснение звучит традиционно: мол, авторам нужно больше времени на полировку и доведение всех заложенных в игру механик до ума.