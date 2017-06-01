Кабельный канал AMC заказал написание сценариев нескольких эпизодов и черновых планов первого сезона к трём свежим проектам, которые при удачном стечении обстоятельств получат заказ на съёмку полноценного сериала. Один из них уже какое-то время находится в разработке у канала — речь о мистическом триллере Джо Хилла «Страна Рождества». Именно под таким названием в официальном русском переводе прячется роман, в оригинале поименованный NOS4A2. Сценарием займётся Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»).

Главная героиня книги «Страна Рождества» Виктория Маккуин обладает даром находить утерянные вещи, но эта способность постепенно погружает её в безумие. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что колесит по стране на своём «Роллс-Ройсе» с номерным знаком NOS4A2, похищает детей из реального мира и отвозит их во вселенную своего воображения, которую называет Страной Рождества. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и пойдёт на всё, чтобы его вернуть.

Второй проект под названием «Пандора» — мистический триллер по сценарию Сэма Винсента и Джонатана Брэкли, вместе работавших над «Людьми». В центре истории — три персонажа, чьи сюжетные линии переплетаются, когда троица пытается распутать целый клубок тёмных тайн, выплывших наружу после того, как продвинутый вирус рассекретил некую важную документацию в сети.

Исполнительными продюсерами и сценаристами третьего потенциального сериала «Безмолвная история» назначены Клэр Карре и Чарльз Спано. Экранизация одноимённого романа Кевина Моффетта, Мэттью Дерби и Эли Горовица рассказывает о поколении детей с врождённым неумением понимать и воспроизводить речь, однако наделённых необычными способностями. Количество подобных им продолжает расти, и общество уже раздумывает над тем, как жить дальше на этом новом витке человеческой эволюции.