«Мстители Будущего» — авторы и сэйю

Стартующий 22 июля сериал «Мстители Будущего» (Marvel Future Avengers), являющийся новой попыткой компании Marvel попробовать свои силы в создании аниме, обзавёлся авторским составом и сэйю.
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Авторы
|Режиссёр
|Юзо Сато
|«Один на вылет», «Кайдзи», «Железный человек»
|Сценарист
|Рюуу Кинг
|«Мстители: Дисковые войны»
|Дизайнер персонажей
|Такахиро Умехара
|«Клеймор», «Железный человек»
|Студия
|Madhouse
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Сэйю
|Железный Человек
|Эйдзи Ханава
|Герберт Кнауб в «Монстре», Гари в «Гангрейве»
|Капитан Америка
|Казухиро Накая
|Дзёщи в «Рыбалке», Келлер в «Изетте: Последней ведьме»
|Тор
|Ясуюки Касе
|Минами Ёщитака в «Код Гиасс: Восставший Лелуш», Микитака Хасекура в «Безумных приключениях ДжоДжо 3»
|Халк
|Кеньичиро Мацуда
|Хирощи Нагахама в «Д-Фраг!», Вейни Хальтер в «Заводной планете»
|Оса
|Каори Мизухащи
|Минами Щимада в «Дураке, тестах и призванных существах»
|Макото
|Аки Канада
|Кёто Нода в «Балладе о Щинигами», Казуёщи Усуи в «Скет-дэнсе»
|Ади
|Ацущи Тамару
|Такуми Хира в «Луна прекрасна», Кёдзи Футамаа в «Серебряной ложке»
|Куро
|Юри Кимура
|Эруна Эчиномия в «Сюите Академии Микагура», Аой Миямори в «Белой коробке»
Главным героем сериала является Макото — молодой парень, получивший суперспособности благодаря эксперименту некоего безумного учёного. Макото и другие дети присоединяются к команде Мстителей, формируя отряд под названием «Мстители будущего». Сериал расскажет о том, как Макото и другие члены команды тренировались, сражались со злодеями и росли над собой под мудрым руководством Железного человека, Капитана Америки, Халка, Тора и Осы.