 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новые сериалы 29 мая — 4 июня Новости аниме — лучшее за неделю «Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Впечатления: демоверсия Fear Effect Sedna
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Мстители Будущего» — авторы и сэйю
Промо-арт аниме «Мстители будущего»

Стартующий 22 июля сериал «Мстители Будущего» (Marvel Future Avengers), являющийся новой попыткой компании Marvel попробовать свои силы в создании аниме, обзавёлся авторским составом и сэйю.

Авторы
Режиссёр Юзо Сато «Один на вылет», «Кайдзи», «Железный человек»
Сценарист Рюуу Кинг «Мстители: Дисковые войны»
Дизайнер персонажей Такахиро Умехара «Клеймор», «Железный человек»
Студия Madhouse

Сэйю
Железный Человек Эйдзи Ханава Герберт Кнауб в «Монстре», Гари в «Гангрейве»
Капитан Америка Казухиро Накая Дзёщи в «Рыбалке», Келлер в «Изетте: Последней ведьме»
Тор Ясуюки Касе Минами Ёщитака в «Код Гиасс: Восставший Лелуш», Микитака Хасекура в «Безумных приключениях ДжоДжо 3»
Халк Кеньичиро Мацуда Хирощи Нагахама в «Д-Фраг!», Вейни Хальтер в «Заводной планете»
Оса Каори Мизухащи Минами Щимада в «Дураке, тестах и призванных существах»
Макото Аки Канада Кёто Нода в «Балладе о Щинигами», Казуёщи Усуи в «Скет-дэнсе»
Ади Ацущи Тамару Такуми Хира в «Луна прекрасна», Кёдзи Футамаа в «Серебряной ложке»
Куро Юри Кимура Эруна Эчиномия в «Сюите Академии Микагура», Аой Миямори в «Белой коробке»

Главным героем сериала является Макото — молодой парень, получивший суперспособности благодаря эксперименту некоего безумного учёного. Макото и другие дети присоединяются к команде Мстителей, формируя отряд под названием «Мстители будущего». Сериал расскажет о том, как Макото и другие члены команды тренировались, сражались со злодеями и росли над собой под мудрым руководством Железного человека, Капитана Америки, Халка, Тора и Осы.

+ Обсудить
Темы
 
Мстители будущего (Marvel Future Avengers)
 2 мартаАнонс аниме «Мстители будущего»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анонс аниме «Мстители будущего»

Тоже интересно

 
Лучшее аниме весны 2016 года
 
Кино Расширенный трейлер с Комик-Кона фильма «Отряд самоубийц»
 
Кино Бокс-офис России и СНГ за 11–14 февраля — рекорды «Дэдпула»
 
ЕВА-191: Предсказуемая жопа
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 35: «Он — дракон»
 
Кино Отряд самоубийц не научит плохому
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика