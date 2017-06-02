«Мстители Будущего» — авторы и сэйю

Стартующий 22 июля сериал «Мстители Будущего» (Marvel Future Avengers), являющийся новой попыткой компании Marvel попробовать свои силы в создании аниме, обзавёлся авторским составом и сэйю.

Главным героем сериала является Макото — молодой парень, получивший суперспособности благодаря эксперименту некоего безумного учёного. Макото и другие дети присоединяются к команде Мстителей, формируя отряд под названием «Мстители будущего». Сериал расскажет о том, как Макото и другие члены команды тренировались, сражались со злодеями и росли над собой под мудрым руководством Железного человека, Капитана Америки, Халка, Тора и Осы.