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«Джон Уик 3» сохранил своего сценариста

«Джон Уик 3» попал в официальные новостные сводки.

Студия Lionsgate взяла на сценарий триквела Дерека Колстада. Он работал над сюжетом первого фильма и его сиквела. Вывод капитанского уровня: повествовательная динамика сохранится на прежнем уровне, что не может не радовать.

Съёмки планируют начать уже этой осенью с Киану Ривзом в роли неистребимого убийцы Джона Уика. Чад Стахелски, срежиссировавший оригинальное кино вместе с Дэвидом Литчем, а потом снявший «Джона Уика 2» без посторонней помощи, планирует поставить третий фильм. Премьера предположительно состоится в 2019 году.

Два предыдущих «Уика» суммарно собрали больше $ 250 млн. Франчайз умело тратит деньги не раздувает бюджеты, поэтому здравствует до сих пор. Концепция мира ассасинов одинаково хорошо заходит как зрителям, так и критикам.

Колстад сочинил изначальную концепцию мира (тогда проект назывался Scorn). Также он контролирует «Джона Уика» в других медийных сферах: Дерек придумал сюжет для виртуальной видеоигры John Wick: Chronicles и даёт консультации художникам комиксов, которые сейчас работают над графической новеллой.

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Джон Уик 3
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